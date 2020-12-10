Кремлевские эксперты прогнозируют «Единой России» конституционное большинство в 2021 году

По словам руководителя ФоРГО Константина Костина, возглавляющего также экспертный совет «Единой России», партия на думских выборах 2021 г. выиграет более 300 мандатов. По его прогнозу, при возможной явке в 50% партия по спискам получит 40–45%, в целом же она по спискам может рассчитывать более чем на 111 мандатов, в том числе за счет перераспределения голосов, полученных партиями, которые не преодолели 5%-ный барьер для прохождения в Госдуму. Также Костин считает, что партия возьмет более 190 одномандатных округов. В 2016 г. у партии по списку было 54%, а также она выиграла 203 округа. Сейчас рейтинг «Единой России», согласно ВЦИОМу, 32%, по ФОМу – 30%.