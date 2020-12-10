Кремлевские эксперты прогнозируют «Единой России» конституционное большинство в 2021 году

Кремлевские эксперты прогнозируют «Единой России» конституционное большинство в 2021 годуГлавным риском для партии на выборах в Госдуму они называют настроения россиян из-за пандемии
Близкие к Кремлю эксперты сошлись во мнении, что «Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2021 г. получит конституционное большинство. К такому выводу политологи пришли на круглом столе, проведенном близкими к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).
По словам руководителя ФоРГО Константина Костина, возглавляющего также экспертный совет «Единой России», партия на думских выборах 2021 г. выиграет более 300 мандатов. По его прогнозу, при возможной явке в 50% партия по спискам получит 40–45%, в целом же она по спискам может рассчитывать более чем на 111 мандатов, в том числе за счет перераспределения голосов, полученных партиями, которые не преодолели 5%-ный барьер для прохождения в Госдуму. Также Костин считает, что партия возьмет более 190 одномандатных округов. В 2016 г. у партии по списку было 54%, а также она выиграла 203 округа. Сейчас рейтинг «Единой России», согласно ВЦИОМу, 32%, по ФОМу – 30%.
Согласно данным ВЦИОМа, 68% россиян считают, что за «Единую Россию» голосуют сторонники стабильности, а 11% думают, что ее электорат – сторонники перемен. Основной электорат партии, по мнению россиян, – это патриоты, бюджетники и пенсионеры. Сейчас 39% говорят, что «Единая Россия» оказывает скорее положительное влияние на политическую жизнь страны, а 26% считают, что ее влияние скорее отрицательное. Среди основных запросов к партии – быть ближе к людям, решить проблемы в сфере здравоохранения и повысить уровень жизни.