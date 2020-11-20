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«Единая Россия» разделит список на выборах в Госдуму на 60 региональных групп

Если группы будут равными, это будет стимулировать внутреннюю конкуренцию, считает эксперт
Елена Мухаметшина
По словам собеседника в «Единой России», дробление списка позволит большему числу субъектов Федерации получить своего представителя в Госдуме как по округу, так и по списку /Андрей Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» начала консультации с депутатами и губернаторами по поводу формирования региональных групп партийного списка на выборах в Госдуму 2021 г. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к руководству партии, и подтвердил замруководителя центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» Дмитрий Миненко.

Региональный блок ЦИК партии и экспертный совет единороссов предложили разделить партийный список в 2021 г. на 60 региональных групп, а не на 36, как было на выборах 2016 г. Собеседник в партии говорит, что идею будут обсуждать с депутатами-списочниками, которые в 2016 г. возглавляли региональные группы, с секретарями региональных отделений, губернаторами и экспертами. Большинство региональных групп будет формироваться по схеме один субъект Федерации – одна группа. Такой принцип в регионах, где будет достаточное число избирателей для прохождения по спискам (около 500 000 человек), дает стимул отделению партии работать для получения дополнительного депутата в Госдуме по списку, говорит собеседник в партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных