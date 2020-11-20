«Единая Россия» разделит список на выборах в Госдуму на 60 региональных групп

Региональный блок ЦИК партии и экспертный совет единороссов предложили разделить партийный список в 2021 г. на 60 региональных групп, а не на 36, как было на выборах 2016 г. Собеседник в партии говорит, что идею будут обсуждать с депутатами-списочниками, которые в 2016 г. возглавляли региональные группы, с секретарями региональных отделений, губернаторами и экспертами. Большинство региональных групп будет формироваться по схеме один субъект Федерации – одна группа. Такой принцип в регионах, где будет достаточное число избирателей для прохождения по спискам (около 500 000 человек), дает стимул отделению партии работать для получения дополнительного депутата в Госдуме по списку, говорит собеседник в партии.