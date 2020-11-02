Депутаты «красной зоны»: кто имеет низкие шансы на переизбрание в 2021 году

Собеседник в руководстве партии назвал претензии к нескольким депутатам. Так, по его словам, Слыщенко не смог установить связь с жителями округа и «имеет имидж категоричного» человека, Палкин был в оппозиции местным властям в Котласе, Шубин не работал активно в округе, а вместо Шаккума в округе работали его помощники. Слыщенко сказал «Ведомостям», что он планирует участвовать в праймериз: «Я каждый месяц приезжаю на Камчатку, за четыре года, что являюсь депутатом, провел там 333 дня, работая с избирателями». Палкин говорит, что он уже сказал в регионе, что не пойдет на выборы. Шаккум отказался отвечать на вопросы. Шубин на звонки не ответил.