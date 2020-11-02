Депутаты «красной зоны»: кто имеет низкие шансы на переизбрание в 2021 году«Единая Россия» определила 75 депутатов с наименьшими шансами на попадание в Госдуму
Единороссы определились, кто из нынешних депутатов-одномандатников имеет низкие шансы на переизбрание на думских выборах 2021 г. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в руководстве «Единой России», подтвердили замруководителя центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Миненко и координатор экспертного совета партии Константин Костин. Всего в «красную зону» попали 75 депутатов (в 2016 г. по округам избрали 203 депутата). Среди депутатов с низкими шансами на переизбрание Андрей Палкин (Архангельская обл.), Мартин Шаккум (Московская обл.), Константин Слыщенко (Камчатка), Андрей Каличенко (Новосибирская обл.), Валентина Рудченко (Чукотка), Игорь Шубин (Пермский край), Елена Митина (Рязанская обл.), Александр Сидоров (Ханты-Мансийский автономный округ), Владимир Евланов (Краснодарский край), Александр Пятикоп (Калининградская обл.) и др.
Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что на выборы от партии не пойдут два одномандатника в Москве – Вячеслав Лысаков и Николай Гончар. Палкин – один из самых богатых депутатов Госдумы, за 2016 г. задекларировал самый большой из депутатов доход – 1,48 млрд руб., он пришел в Госдуму из строительного бизнеса. Шаккум был депутатом пяти созывов. Шубин, Слыщенко, Евланов и Сидоров – бывшие мэры.
Собеседник в руководстве партии назвал претензии к нескольким депутатам. Так, по его словам, Слыщенко не смог установить связь с жителями округа и «имеет имидж категоричного» человека, Палкин был в оппозиции местным властям в Котласе, Шубин не работал активно в округе, а вместо Шаккума в округе работали его помощники. Слыщенко сказал «Ведомостям», что он планирует участвовать в праймериз: «Я каждый месяц приезжаю на Камчатку, за четыре года, что являюсь депутатом, провел там 333 дня, работая с избирателями». Палкин говорит, что он уже сказал в регионе, что не пойдет на выборы. Шаккум отказался отвечать на вопросы. Шубин на звонки не ответил.
Уже обобщена информация о работе депутатов в округах и проведены социсследования, говорит Миненко: «Учитывалась работа депутатов на региональной неделе, работа в приемной, вовлеченность в решение проблем округа и региона, защита прав граждан, социальные инициативы». По его словам, есть факты, когда жители округов высказывали претензии к работе депутатов.
«Единая Россия» уже определилась с 71 одномандатником, который пойдет на переизбрание («Ведомости» писали об этом 22 октября). Среди новых кандидатов на переизбрание собеседники «Ведомостей» назвали Николая Панкова (Саратовская обл.), Дмитрия Саблина и Петра Толстого (Москва), Ольгу Казакову (Ставрополье), Сергея Тена (Иркутская обл.), Дмитрия Белика (Севастополь), Олега Валенчука (Кировская обл.), Алексея Ситникова (Костромская обл.) и др.
Партия учитывает электоральные факторы вроде работы в округах и плохих шансов на переизбрание, а также аппаратные моменты: например, кого-то из губернаторов могут не устраивать депутаты или позиция депутатов по каким-то вопросам не соответствует позиции партийного руководства, говорит политтехнолог Петр Быстров. По его словам, часть из этих депутатов – бывшие мэры, которым в свое время нужно было найти место после ухода с их постов: по аналогии с тем, как экс-губернаторов отправляют в Совет Федерации. Существует связь между появлением новых губернаторов и уходом депутатов, говорит Быстров, ведь губернаторский корпус за последние годы сильно обновился и новым главам регионов нужны «свои» люди.