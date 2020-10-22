«Единая Россия» отобрала более 70 кандидатов на выборы в Госдуму

«Единая Россия» отобрала более 70 кандидатов на выборы в ГосдумуСреди них действующие депутаты Сергей Неверов, Владислав Третьяк и Виталий Милонов
«Единая Россия» завершила первый этап консультаций с потенциальными кандидатами, которые могут быть выдвинуты в одномандатных округах от партии в Госдуму на выборах в 2021 г. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в руководстве «Единой России», координатор экспертного совета партии Константин Костин, который принимал участие в консультациях, а также подтвердил замруководителя центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Миненко. В первую группу действующих депутатов-одномандатников, которые имеют высокие шансы на переизбрание, вошел 71 действующий депутат.
Госдума избирается по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам, на которые разбита территория страны.
ПРОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА
Первый список потенциальных одномандатников секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже передал председателю партии Дмитрию Медведеву, говорят собеседники «Ведомостей».
Среди этих кандидатов — действующие депутаты Госдумы: Сергей Неверов (в 2016 г. избирался в Смоленской области), Александр Хинштейн (Самарская область), Владимир Бурматов (Челябинская область), Антон Шипулин (Свердловская область), Виталий Милонов (Санкт-Петербург), Владислав Третьяк (Ульяновская область), Олег Морозов (Татарстан), Иван Квитка (Тюменская область), Александр Авдеев (Калужская область), Константин Бахарев (Крым), Сергей Чижов (Воронежская область), Даниил Бессарабов (Алтайский край), Виктор Дзюба (Тульская область), Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария), Александр Козловский (Псковская область). Депутатами этого созыва были избраны впервые лишь семеро из них: Авдеев, Дзюба, Бессарабов, Козловский, Бахарев, Милонов и Шипулин. Хинштейн попал в этот созыв Госдумы, выиграв довыборы в 2018 г., Шипулин – в 2019 г., Морозов – выиграл довыборы в 2020 г.
Многие из кандидатов занимают высокие должности в Госдуме. Неверов возглавляет фракцию «Единая Россия» в Госдуме. Хинштейн является председателем комитета по информационной политике, а Бурматов – комитета по экологии. Морозов — экс-глава управления президента по внутренней политике, он состоит в комитете по госстроительству.
Шхагошев известен как член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а Чижов — как зампред комитета по бюджету и налогам. В том же списке на выдвижение депутат Виталий Милонов, известный предложениями по введению ограничений в интернете и другими спорными инициативами. Среди потенциальных кандидатов также те, кто получил известность за пределами думских стен: работающий в комитете по спорту биатлонист Антон Шипулин и в комитете по охране здоровья хоккеист Владислав Третьяк.
ПРИНЦИП ОТБОРА
К отбору кандидатов партия приступила в начале 2020 г., говорит собеседник в руководстве «Единой России», для этого анализировалась работа одномандатников и депутатов, прошедших в Госдуму по спискам. «Такая работа идет с начала года по поручению председателя партии Дмитрия Медведева», — подтвердил замруководителя ЦИК партии Дмитрий Миненко.
По словам собеседника «Ведомостей» в партии, в обсуждении кандидатов принимали участие представители партии, внутриполитический блок администрации президента (АП), эксперты и социологи. Он уточнил, что учитывались несколько факторов: поддержка партии, работа по партийным проектам, поддержка со стороны губернаторов, работа депутатов на территории, электоральный рейтинг и публичная работа по партийной повестке. Также оценивалась законотворческая активность и эффективность, отстаивание позиций партии и публичная активность — эти факторы учитывало руководство фракции «Единой России» в Госдуме. Также, по словам собеседника, работу депутатов изучили в администрации президента и по каждой кандидатуре прошли необходимые согласования.
По поручению Медведева врио замсекретаря генсовета Владимир Васильев, отвечающий за списки кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 г., еще должен будет провести встречи с каждым потенциальным кандидатом для обсуждения стратегии избирательной кампании в конкретном округе. Сейчас, по словам единоросса, идет формирование второй части списка кандидатов-одномандатников, а также завершается анализ работы кандидатов-списочников «Единой России». «Партия уже разработала обучающие программы и систему защиты стратегий для своих кандидатов, которые помогут партийцам при участии в праймериз и в самой избирательной кампании», — добавляет он.
Ранее Турчак говорил, что цель партии на выборах в Госдуму в 2021 г. – получить конституционное большинство, то есть больше 300 мандатов. По итогам выборов 2016 г. у партии было 343 мандата – 203 было выиграно по округам, а 140 получено по спискам. Ранее собеседник в «Единой России» говорил, что список кандидатов в одномандатники от партии может обновиться наполовину.
ПЕРСПЕКТИВЫ И CЛОЖНОСТИ
Константин Костин говорит, что группа из 71 депутата имеют хорошие шансы переизбраться на новый срок. По его словам кандидаты в одномандатники от «Единой России» должны «чувствовать проблемы людей и территорий, где они работают, и эффективно взаимодействовать с региональными властями». «Также они должны обладать высоким уровнем коммуникационной компетентности: если с людьми вести диалог вне их представлений о том, что важно, и как должно быть построено само общение, то никакие самые правильные слова не будут услышаны. Есть депутаты, у которых формальные показатели присутствия в медиа хорошие, но оценка населения не очень. Поэтому важны не только соцсети, но и различные форматы прямого контакта с людьми, и рабочие встречи, и выступления», — говорит Костин.
«Единая Россия» в первую очередь будет выдвигать в округах тех действующих депутатов, которые имеют достаточно устойчивые позиции, давно работают в округах и имеют высокий рейтинг, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Также учитывается значимость фигур для работы партии и фракции, а также поддержка губернаторами. Последнее особенно важно, поскольку с 2016 г. в большинстве регионов губернаторы поменялись, а главы должны рассматривать [одномандатных] депутатов как своих представителей в парламенте. Совокупность этих критериев и будет формировать корпус действующих депутатов, которые пойдут на переизбрание». При этом одномандатники – это особая категория, к которым требования зачастую могут быть выше, чем к кандидатам в партийных списках, считает Бадовский: «Чтобы выигрывать кампанию в округе, нужно обладать качествами публичного политика, иметь достаточный уровень личной узнаваемости, хороший рейтинг. Это нужно не только, чтобы выиграть свою кампанию в округе, но и чтобы за счет личного рейтинга и ресурса поддержки поднимать рейтинг партии, чтобы списки получили больше голосов».
Также партия должна будет реагировать на запрос на обновление, о чем «Единая Россия» уже заявляла, продолжает эксперт: «Видимо, будет достаточно активным выдвижение новых лиц из регионов, лидеров общественного мнения, представителей тех или иных социальных групп, например, врачей, волонтеров и экологов. Линейка кандидатов должна соответствовать общественным запросам. Остается, правда, вопрос – пойдет ли часть этих новых лиц от «Единой России», самовыдвиженцами или от других партий». В 2016 г. смешанная система на выборах только вернулась после длительного перерыва, тогда «Единой России» было проще, чем другим партиям, сразу найти большое количество кандидатов, которые могут выиграть округа, говорит Бадовский: «Тогда была определенная фора. Сейчас эта фора будет меньше, поскольку другие партии тоже растили в регионах свои кадры под выборы в округах, поэтому и конкуренция во многих случаях будет выше».
Список представленных кандидатов довольно консервативный, показывает важность сохранения преемственности и внутрипартийного баланса, чтобы избежать эксцессов, говорит руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Нет подчеркнутого акцента на обновлении, возможно, в силу того, что итоги единого дня голосования в 2020 г. восприняты в партии как успешные». Пока какой-либо прогноз по результатам партии на выборах в 2021 г. делать рано, считает он: «Главным источником негативной повестки остается сама власть. Главный вопрос – сумеет ли власть удержать себя от формирования антиповестки, которая вызовет оппозиционную и протестную мобилизацию. Кроме того многое будет зависеть от того, будет ли решено максимально сдерживать протестную активность или, наоборот, решат, что логичнее, чтобы активность выплеснулась во время думских выборов, а не копилась к 2024 г.».