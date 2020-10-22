«Единая Россия» отобрала более 70 кандидатов на выборы в Госдуму

«Единая Россия» в первую очередь будет выдвигать в округах тех действующих депутатов, которые имеют достаточно устойчивые позиции, давно работают в округах и имеют высокий рейтинг, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Также учитывается значимость фигур для работы партии и фракции, а также поддержка губернаторами. Последнее особенно важно, поскольку с 2016 г. в большинстве регионов губернаторы поменялись, а главы должны рассматривать [одномандатных] депутатов как своих представителей в парламенте. Совокупность этих критериев и будет формировать корпус действующих депутатов, которые пойдут на переизбрание». При этом одномандатники – это особая категория, к которым требования зачастую могут быть выше, чем к кандидатам в партийных списках, считает Бадовский: «Чтобы выигрывать кампанию в округе, нужно обладать качествами публичного политика, иметь достаточный уровень личной узнаваемости, хороший рейтинг. Это нужно не только, чтобы выиграть свою кампанию в округе, но и чтобы за счет личного рейтинга и ресурса поддержки поднимать рейтинг партии, чтобы списки получили больше голосов».