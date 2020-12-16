«Единая Россия» планирует выставить одномандатников по всем 225 округам на выборах в Госдуму

На выборах в Госдуму в 2021 г. единороссы хотят выставить одномандатников во всех 225 округах. Однако в части округов кандидаты будут заведомо слабые, поскольку в этих округах должны будут выиграть кандидаты от оппозиции, согласованные администрацией президента. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в «Единой России» и собеседник, близкий к администрации президента. По словам собеседников, пока таких округов планируется от 10 до 20, но список до конца еще не сформирован. Ранее такая практика использовалась на региональных выборах.