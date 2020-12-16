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«Единая Россия» планирует выставить одномандатников по всем 225 округам на выборах в Госдуму

Однако по согласованию с Кремлем примерно в 20 округах пойдут заведомо слабые кандидаты
Елена Мухаметшина
«Единая Россия» может уступить на выборах в Госдуму по одномандатным округам до 20 мест в пользу оппозиционных кандидатов /Андрей Гордеев / Ведомости

На выборах в Госдуму в 2021 г. единороссы хотят выставить одномандатников во всех 225 округах. Однако в части округов кандидаты будут заведомо слабые, поскольку в этих округах должны будут выиграть кандидаты от оппозиции, согласованные администрацией президента. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в «Единой России» и собеседник, близкий к администрации президента. По словам собеседников, пока таких округов планируется от 10 до 20, но список до конца еще не сформирован. Ранее такая практика использовалась на региональных выборах.

Планы на округа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных