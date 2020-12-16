Школы избавят от избирателей во время многодневного голосования

Памфилова заявила также, что «прекрасно показало себя голосование на пеньках», т. е. на придомовых территориях: «Судя по всем опросам, люди это признали». Она добавила, что по закону ЦИК не имеет права заставить регионы отказаться от такого голосования, а может лишь рекомендовать не прибегать к нему. Несмотря на устную рекомендацию не прибегать до 30 мая к придомовому голосованию (в ЦИК это объяснили климатическими условиями), в документе сказано, что такое голосование возможно «в исключительных случаях». Для этого должны использоваться специальные переносные ящики, а места для голосования должны обеспечивать возможность его тайного проведения. Для этого предписано использовать ширмы или кабины для голосования.