Школы избавят от избирателей во время многодневного голосования

Школы избавят от избирателей во время многодневного голосованияДля этого расширят основания для голосования на дому
Члены ЦИК России 16 декабря приняли положение о проведении голосования «в течение нескольких дней подряд». Это первое постановление ЦИК по этому вопросу после принятия закона, допускающего многодневное голосование. Своим документом ЦИК самостоятельно фактически реализовал идею освобождения от лишней нагрузки школ. Именно там во время выборов обычно работают участковые избирательные комиссии. Проблема возникла в связи с многодневным голосованием, которое проходит с пятницы по воскресенье. Теперь, согласно положению ЦИК, местные избиркомы могут предусмотреть, что в пятницу и в субботу голосование можно проводить так: в первой половине дня на дому, во второй половине дня в помещении, т. е. на избирательных участках.
Глава ЦИК Элла Памфилова еще 9 ноября говорила, что предлагала президенту Владимиру Путину на время проведения многодневного голосования объявлять в школах каникулы на неделю, чтобы подготовить помещения. Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала «Ведомостям», что эта норма в положении нужна в том числе для того, чтобы школы могли не прерывать свою стандартную работу: «В пятницу и субботу [при трехдневном голосовании] в первой половине дня теперь возможны только выезды на дом с переносным ящиком, а, например, с 14 до 20 работает помещение для голосования».
Такая норма учитывает, что «глобального решения по состыковке режимов дней голосования и режимов работы тех, кто предоставляет помещения, еще не найдено», сказала Гришина. На региональных выборах в сентябре 2020 г. использовалось трехдневное голосование, возможность его применения была предусмотрена законом. Памфилова напомнила на заседании, что выборы проходят каждую неделю (прежде всего местного уровня), а для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности «должна быть возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд». Она подчеркнула, что это положение ЦИК временное – до 30 мая 2021 г., однако опыт может быть использован для регулирования многодневного голосования перед выборами в Госдуму 2021 г. Глава ЦИК добавила, что трех дней для голосования должно хватить, чтобы «развести потоки [посетителей избирательных участков]».
22,9 млрд руб.
бюджетных средств распределено Центризбиркомом на 2021 г., в том числе на выборы в Госдуму
Памфилова заявила также, что «прекрасно показало себя голосование на пеньках», т. е. на придомовых территориях: «Судя по всем опросам, люди это признали». Она добавила, что по закону ЦИК не имеет права заставить регионы отказаться от такого голосования, а может лишь рекомендовать не прибегать к нему. Несмотря на устную рекомендацию не прибегать до 30 мая к придомовому голосованию (в ЦИК это объяснили климатическими условиями), в документе сказано, что такое голосование возможно «в исключительных случаях». Для этого должны использоваться специальные переносные ящики, а места для голосования должны обеспечивать возможность его тайного проведения. Для этого предписано использовать ширмы или кабины для голосования.
Против временного положения голосовал член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин. Многодневное голосование было исключением из общего правила в 2020 г., напомнил он. Оно «связано с большими рисками нарушения свободы голосования», а сейчас «исключение становится правилом». Колюшин напомнил, что последний день голосования перестал быть основным по явке. Согласно докладу движения «Голос», опубликованному 15 октября, досрочная явка в сентябре 2020 г. была выше 60% в ряде регионов на губернаторских выборах: в Татарстане она составила 68,4%, в Пензенской области – 72,3%, в Тамбовской – 76,0%, в Севастополе – 67,5%, в Еврейской автономной области – 79,6%.
Сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин считает, что опыт многодневного голосования признан комиссией «очень удачным», потому что позволяет повышать явку избирателей. В то же время, предупреждает он, наблюдателям в таких условиях будет намного сложнее работать и охватить все участки. Политюрист Роман Смирнов отмечает, что до сих пор не ясно, на какой день будет назначен день тишины, и все решения в этой сфере будут сильно зависеть от руководства конкретных регионов.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов