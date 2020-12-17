«Справедливая Россия» может прирасти партией «За правду» в 2021 году

О том, что к выборам в Госдуму 2021 г. АП намерена инициировать объединение малых партий под эгидой «Справедливой России» Сергея Миронова, «Ведомости» сообщали 30 ноября. Тогда источник «Ведомостей» в руководстве партии Миронова говорил о желании АП провести объединительный съезд до конца декабря, чтобы включить в нее, как минимум, партии «За правду» и «Родина», а, как максимум, – и «Патриотов России», а также Российскую партию пенсионеров за справедливость. Целью объединения источник называл желание «утилизировать небольшие партийные проекты». Во всех названных партиях официально желание объединиться к выборам отрицали. Но уже 30 ноября Миронов заявил, что «новости в этом [намерении объединиться] никакой нет»: «Я не раз говорил о том, что уже два года веду переговоры о коалиции. С кем именно? Говорить пока рано».