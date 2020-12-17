«Справедливая Россия» может прирасти партией «За правду» в 2021 году

«Справедливая Россия» может прирасти партией «За правду» в 2021 годуСправедливороссы начали проработку стратегии работы с партией Захара Прилепина
Как рассказал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП), возможное объединение «Справедливой России» с другими партиями переносят на начало 2021 г. В январе должна активизировать работу рабочая группа по проработке технических деталей объединения «Справедливой России» с партией «За правду» Захара Прилепина, созданной в 2019 г.
В работе группы примут участие представители партий и политтехнологи. «Основной вопрос, которым они займутся, – это выбивание мест [в объединенной структуре] и определение конфигурации будущего партийного проекта», – утверждает собеседник «Ведомостей». По его словам, среди основных политтехнологов, которые могут заняться процессом объединения, – Олег Матвейчев. Матвейчев, однако, заявил «Ведомостям», что не будет заниматься объединительным проектом.
О том, что к выборам в Госдуму 2021 г. АП намерена инициировать объединение малых партий под эгидой «Справедливой России» Сергея Миронова, «Ведомости» сообщали 30 ноября. Тогда источник «Ведомостей» в руководстве партии Миронова говорил о желании АП провести объединительный съезд до конца декабря, чтобы включить в нее, как минимум, партии «За правду» и «Родина», а, как максимум, – и «Патриотов России», а также Российскую партию пенсионеров за справедливость. Целью объединения источник называл желание «утилизировать небольшие партийные проекты». Во всех названных партиях официально желание объединиться к выборам отрицали. Но уже 30 ноября Миронов заявил, что «новости в этом [намерении объединиться] никакой нет»: «Я не раз говорил о том, что уже два года веду переговоры о коалиции. С кем именно? Говорить пока рано».