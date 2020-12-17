Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

«Справедливая Россия» может прирасти партией «За правду» в 2021 году

Справедливороссы начали проработку стратегии работы с партией Захара Прилепина
Максим Иванов Елена Мухаметшина
В переговорах в основном участвует руководство партий, от «За правду» это лидер партии Прилепин и его заместитель Александр Бабаков» /Андрей Гордеев / Ведомости

Как рассказал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП), возможное объединение «Справедливой России» с другими партиями переносят на начало 2021 г. В январе должна активизировать работу рабочая группа по проработке технических деталей объединения «Справедливой России» с партией «За правду» Захара Прилепина, созданной в 2019 г.

В работе группы примут участие представители партий и политтехнологи. «Основной вопрос, которым они займутся, – это выбивание мест [в объединенной структуре] и определение конфигурации будущего партийного проекта», – утверждает собеседник «Ведомостей». По его словам, среди основных политтехнологов, которые могут заняться процессом объединения, – Олег Матвейчев. Матвейчев, однако, заявил «Ведомостям», что не будет заниматься объединительным проектом.

О том, что к выборам в Госдуму 2021 г. АП намерена инициировать объединение малых партий под эгидой «Справедливой России» Сергея Миронова, «Ведомости» сообщали 30 ноября. Тогда источник «Ведомостей» в руководстве партии Миронова говорил о желании АП провести объединительный съезд до конца декабря, чтобы включить в нее, как минимум, партии «За правду» и «Родина», а, как максимум, – и «Патриотов России», а также Российскую партию пенсионеров за справедливость. Целью объединения источник называл желание «утилизировать небольшие партийные проекты». Во всех названных партиях официально желание объединиться к выборам отрицали. Но уже 30 ноября Миронов заявил, что «новости в этом [намерении объединиться] никакой нет»: «Я не раз говорил о том, что уже два года веду переговоры о коалиции. С кем именно? Говорить пока рано».

Вы видите 42% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных