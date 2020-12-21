Коммунисты ждут попадания в территориальные избиркомы Москвы

Заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут заявил «Ведомостям», что, после того как коммунисты во второй раз подадут свои документы, комиссия рассмотрит эти заявления в установленном порядке. Он добавил, что у коммунистов будет право на обжалование решения комиссии. Реут подчеркнул, что не помнит подобную ситуацию, когда у партии есть возможность подать свои предложения второй раз.