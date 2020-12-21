Коммунисты ждут попадания в территориальные избиркомы Москвы

Коммунисты ждут попадания в территориальные избиркомы МосквыС первого раза это у них не получилось
17 декабря Мосгоризбирком (МГИК) отказался внести в состав территориальных избирательных комиссий (ТИК) столицы представителей КПРФ, сообщил руководитель юридической службы московского городского комитета партии Николай Геращенко. Причина, говорит он, была крайне формальной: основанием стало неуказанное количество отданных голосов за предложенных в состав МГИК кандидатов. До 28 декабря по решению МГИК коммунисты смогут еще раз подать списки своих кандидатов в ТИК, а решение от МГИК в партии ожидают в начале следующей недели. «Я могу гарантировать, что документы с нашей стороны будут подготовлены в соответствии с законодательством», – обещает Геращенко.
Заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут заявил «Ведомостям», что, после того как коммунисты во второй раз подадут свои документы, комиссия рассмотрит эти заявления в установленном порядке. Он добавил, что у коммунистов будет право на обжалование решения комиссии. Реут подчеркнул, что не помнит подобную ситуацию, когда у партии есть возможность подать свои предложения второй раз.