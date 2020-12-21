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Коммунисты ждут попадания в территориальные избиркомы Москвы

С первого раза это у них не получилось
Константин Гликин
Если представителей коммунистов не будет в комиссиях, будет сложнее контролировать прозрачность избирательного процесса столицы, полагает эксперт /Андрей Гордеев / Ведомости

17 декабря Мосгоризбирком (МГИК) отказался внести в состав территориальных избирательных комиссий (ТИК) столицы представителей КПРФ, сообщил руководитель юридической службы московского городского комитета партии Николай Геращенко. Причина, говорит он, была крайне формальной: основанием стало неуказанное количество отданных голосов за предложенных в состав МГИК кандидатов. До 28 декабря по решению МГИК коммунисты смогут еще раз подать списки своих кандидатов в ТИК, а решение от МГИК в партии ожидают в начале следующей недели. «Я могу гарантировать, что документы с нашей стороны будут подготовлены в соответствии с законодательством», – обещает Геращенко.

Заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут заявил «Ведомостям», что, после того как коммунисты во второй раз подадут свои документы, комиссия рассмотрит эти заявления в установленном порядке. Он добавил, что у коммунистов будет право на обжалование решения комиссии. Реут подчеркнул, что не помнит подобную ситуацию, когда у партии есть возможность подать свои предложения второй раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных