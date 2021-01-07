Трампа хотят отстранить

По словам политолога Израэла Маркеса II, отстранение Трампа маловероятно, так как он покинет свой пост уже через 12 дней. Импичмент за такой короткий срок провести нереально, а отстранение по 25-й поправке потребует голосования в трамповском кабинете и поддержку вице-президента Пенса, что «маловероятно по политическим причинам», считает эксперт. Сами обсуждения вокруг задействования поправки Маркес II считает скорее символическими. По мнению эксперта, после захвата Капитолия республиканцы более традиционных взглядов дистанцируются от попыток президента оспорить результаты выборов, а некоторые республиканцы, как отмечает Маркес II, усилят публичное давление на Трампа и призовут его признать итоги выборов. «Также они будут давить на Трампа, чтобы избегал риторики по мобилизации толпы. Республиканцы любят представать в качестве партии «закона и порядка», поэтому в случае беспорядков, вызванных их сторонниками, они утратят возможность апеллировать к этому тезису», — резюмирует эксперт.