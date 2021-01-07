Трампа хотят отстранить

Трампа хотят отстранитьПосле захвата Капитолия демократы предлагают задействовать 25-ю поправку
Конгрессмены-демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента республиканца Майка Пенса принять меры и отстранить президента Дональда Трампа от власти. Требование демократов было обнародовано после захвата Капитолия сторонниками Трампа 6 января, что привело, по заявлению полиции Вашингтона, к гибели четырех человек. Вслед за этим Конгресс утвердил итоги голосования коллегии выборщиков за Джо Байдена, и Трамп заявил, что передаст ему полномочия президента США 20 января, но так и не признал себя проигравшим выборы.
Текст соответствующего письма, направленного вице-президенту, опубликовал у себя в Twitter член палаты представителей демократ Дэвид Сисиллини. В документе Пенса призывают задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Согласно ей, вице-президент может возложить на себя обязанности главы государства, если президент недееспособен или досрочно прекращает свои полномочия. «Президент Трамп раз за разом демонстрировал, что он не желает защищать нашу демократию и выполнять свои обязанности», — говорится в тексте письма, под которым подписались 19 законодателей. Как пишет газета USA Today, 25-я поправка была принята около полувека назад, и с тех пор не применялась.
Также конгрессмены обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу. Ранее телекомпания CBS со ссылкой на источники сообщила, что возможность отстранения Трампа обсуждают члены его собственного кабинета.
Как сообщает NYT, на фоне произошедшего 6 января захвата Капитолия сторонниками Трампа некоторые республиканцы отказались оспаривать результаты голосования, как намеревались ранее.
По словам политолога Израэла Маркеса II, отстранение Трампа маловероятно, так как он покинет свой пост уже через 12 дней. Импичмент за такой короткий срок провести нереально, а отстранение по 25-й поправке потребует голосования в трамповском кабинете и поддержку вице-президента Пенса, что «маловероятно по политическим причинам», считает эксперт. Сами обсуждения вокруг задействования поправки Маркес II считает скорее символическими. По мнению эксперта, после захвата Капитолия республиканцы более традиционных взглядов дистанцируются от попыток президента оспорить результаты выборов, а некоторые республиканцы, как отмечает Маркес II, усилят публичное давление на Трампа и призовут его признать итоги выборов. «Также они будут давить на Трампа, чтобы избегал риторики по мобилизации толпы. Республиканцы любят представать в качестве партии «закона и порядка», поэтому в случае беспорядков, вызванных их сторонниками, они утратят возможность апеллировать к этому тезису», — резюмирует эксперт.
Как отмечает руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков, есть два варианта, как сложится политическое будущее Трампа, хотя перспективы в целом у него отсутствуют. В первом случае он станет «нормальным политиком», но тогда ничего не получит — ядерному электорату Трампа нужен «безбашенный человек, который отрицает политкорректность». Во втором Трамп продолжит использовать и мобилизовывать свой электорат, в котором пользуется полной поддержкой. Тем не менее, этих активных сторонников Трампа все равно меньшинство, замечает эксперт.
«Сильно сомневаюсь, что он будет продолжать политическую деятельность. Он может превратиться в маргинального политика, и сложно предсказать, каким образом он расширит свой ядерный электорат и получит хотя бы ту поддержку, которой пользовался четыре года назад. Я думаю, что он займется бизнесом. Не в традиции (бывших) американских президентов вести активную политическую деятельность», — резюмирует Шариков.