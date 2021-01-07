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Трамп пообещал «упорядоченный переход» власти к Байдену

Ведомости

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал «упорядоченный переход» власти к Джо Байдену во время инаугурации 20 января. Соответствующее заявление Трампа опубликовал в своем аккаунте в Twitter помощник президента, отвечающий за коммуникацию в соцсетях, Дэниэл Скавино.

Ранее сегодня Конгресс США утвердил победу Байдена в президентских выборах.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают это, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченный переход (власти к Байдену. Ведомости)», — говорится в сообщении.

Трамп отметил, что, хотя это означает конец его президентского срока, «это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой!»

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.

6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных