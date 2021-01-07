Трамп пообещал «упорядоченный переход» власти к Байдену
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал «упорядоченный переход» власти к Джо Байдену во время инаугурации 20 января. Соответствующее заявление Трампа опубликовал в своем аккаунте в Twitter помощник президента, отвечающий за коммуникацию в соцсетях, Дэниэл Скавино.
Ранее сегодня Конгресс США утвердил победу Байдена в президентских выборах.
«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают это, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченный переход (власти к Байдену. Ведомости)», — говорится в сообщении.
Трамп отметил, что, хотя это означает конец его президентского срока, «это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой!»
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.
6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов.