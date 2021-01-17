Партия Ангелы Меркель избрала председателя

Партия Ангелы Меркель избрала председателяОн может стать кандидатом в канцлеры на выборах в этом году
Съезд основной партии правящей в Германии коалиции – Христианско-демократического союза (ХДС) – избрал 16 января ее председателем премьер-министра земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. 59-летний политик одержал победу во втором туре, получив 521 голос делегатов съезда из 991. За его соперника – функционера ХДС Фридриха Мерца проголосовало 466 членов партии.
В первом туре Мерц, считавшийся вероятным наследником канцлера Ангелы Меркель, обгонял Лашета с результатом 385 голосов против 380. Еще 224 голоса получил Норберт Рёттген, председатель комитета бундестага по внешней политике. С таким результатом путь во второй тур ему был заказан, однако, как пишет Deutsche Welle, именно сторонники Рёттгена в итоге принесли победу Лашету. Рёттген получил место в президиуме ХДС.
По данным Deutsche Welle, на выборы Лашет шел в паре с молодым министром здравоохранения Йенсом Шпаном. В союзе с популярным Шпаном Лашету играет на руку то, что министр здравоохранения достаточно консервативен. На посту заместителя председателя ХДС он привлечет к себе консервативно настроенных партийцев, которые были бы недовольны либерально-центристским курсом Лашета. По мнению немецкого издания, за кандидатуру Лашета Меркель агитировала как бы со стороны. Поддержку Лашету оказывал руководитель канцелярии Меркель Хельге Браун, который высказывался в пользу человека с опытом работы в правительстве. Таким человеком оказался именно Лашет, хотя он возглавлял исполнительную власть лишь одной федеральной земли, пусть даже и самой густонаселенной. Министром на федеральном уровне с 2009 по 2012 г. был оппонент Лашета Рёттген, однако его опыт работы вряд ли можно считать удачным – канцлер Меркель сместила Рёттгена с поста министра экологии.