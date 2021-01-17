Партия Ангелы Меркель избрала председателя

По данным Deutsche Welle, на выборы Лашет шел в паре с молодым министром здравоохранения Йенсом Шпаном. В союзе с популярным Шпаном Лашету играет на руку то, что министр здравоохранения достаточно консервативен. На посту заместителя председателя ХДС он привлечет к себе консервативно настроенных партийцев, которые были бы недовольны либерально-центристским курсом Лашета. По мнению немецкого издания, за кандидатуру Лашета Меркель агитировала как бы со стороны. Поддержку Лашету оказывал руководитель канцелярии Меркель Хельге Браун, который высказывался в пользу человека с опытом работы в правительстве. Таким человеком оказался именно Лашет, хотя он возглавлял исполнительную власть лишь одной федеральной земли, пусть даже и самой густонаселенной. Министром на федеральном уровне с 2009 по 2012 г. был оппонент Лашета Рёттген, однако его опыт работы вряд ли можно считать удачным – канцлер Меркель сместила Рёттгена с поста министра экологии.