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Партия Ангелы Меркель избрала председателя

Он может стать кандидатом в канцлеры на выборах в этом году
Глеб Мишутин
Съезд основной партии правящей в Германии коалиции – Христианско-демократического союза (ХДС) – избрал 16 января ее председателем премьер-министра земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета /Odd ANDERSEN / AFP

Съезд основной партии правящей в Германии коалиции – Христианско-демократического союза (ХДС) – избрал 16 января ее председателем премьер-министра земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. 59-летний политик одержал победу во втором туре, получив 521 голос делегатов съезда из 991. За его соперника – функционера ХДС Фридриха Мерца проголосовало 466 членов партии.

В первом туре Мерц, считавшийся вероятным наследником канцлера Ангелы Меркель, обгонял Лашета с результатом 385 голосов против 380. Еще 224 голоса получил Норберт Рёттген, председатель комитета бундестага по внешней политике. С таким результатом путь во второй тур ему был заказан, однако, как пишет Deutsche Welle, именно сторонники Рёттгена в итоге принесли победу Лашету. Рёттген получил место в президиуме ХДС.

По данным Deutsche Welle, на выборы Лашет шел в паре с молодым министром здравоохранения Йенсом Шпаном. В союзе с популярным Шпаном Лашету играет на руку то, что министр здравоохранения достаточно консервативен. На посту заместителя председателя ХДС он привлечет к себе консервативно настроенных партийцев, которые были бы недовольны либерально-центристским курсом Лашета. По мнению немецкого издания, за кандидатуру Лашета Меркель агитировала как бы со стороны. Поддержку Лашету оказывал руководитель канцелярии Меркель Хельге Браун, который высказывался в пользу человека с опытом работы в правительстве. Таким человеком оказался именно Лашет, хотя он возглавлял исполнительную власть лишь одной федеральной земли, пусть даже и самой густонаселенной. Министром на федеральном уровне с 2009 по 2012 г. был оппонент Лашета Рёттген, однако его опыт работы вряд ли можно считать удачным – канцлер Меркель сместила Рёттгена с поста министра экологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных