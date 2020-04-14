Выборы лидера партии Меркель отложены из-за коронавируса

По опросам лидирует Зёдер и он может стать реальной угрозой для других кандидатов, если в какой-то момент решит вступить в соревнование, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: «Но пока он просто наслаждается популярностью в Баварии – она достигла 94% – и остается в тени, а фаворитом гонки по-прежнему выступает Мерц». При этом борьба с коронавирусом открывает хорошие возможности проявить себя для тандема Лашета и Шпана – премьер-министра самой густонаселенной земли и министра здравоохранения, уточняет эксперт. Однако, по его словам, если что-то пойдет не так – например, сбудутся прогнозы Меркель о том, что коронавирусом заразятся 70% немцев, то пандемия будет означать для этого союза и самые большие риски. Пока они неплохо себя проявляют, но все их возможности разбиваются о внутренние отношения Мерца с земельными отделениями, которые тот планомерно укрепляет, резюмирует Белов: «Именно их поддержка будет критически важна на партийном съезде – ведь председателя будут выбирать функционеры, а не избиратели, обеспокоенные коронавирусом».