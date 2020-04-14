Выборы лидера партии Меркель отложены из-за коронавируса

Выборы лидера партии Меркель отложены из-за коронавирусаНовый председатель ХДС, скорее всего, станет и кандидатом на пост канцлера Германии
Немецкие консерваторы отложат выборы председателя партии до декабря. Об этом 14 апреля сообщила лидер входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Новый председатель партии, скорее всего, станет и ее кандидатом на пост канцлера. В таком случае с момента его избрания до выборов в бундестаг останется меньше года.
Крамп-Карренбауэр заявила об уходе в отставку в начале февраля на фоне политического скандала в Тюрингии, где земельное отделение ХДС нарушило «политическое табу» и вступило в негласный альянс с крайне правой «Альтернативой для Германии». Нового председателя консерваторы должны были выбрать на внеочередном съезде 25 апреля, но его отменили из-за коронавируса. Теперь избрание, скорее всего, состоится на ежегодном партийном собрании в декабре. «Я надеюсь, что к этому времени ситуация улучшится, и мы сможем провести съезд», – подчеркнула Крамп-Карренбауэр. Однако на самом деле запрет на массовые собрания к декабрю могут и не отменить, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом на 2021 г. назначены выборы в бундестаг, где консерваторов будет представлять уже новый лидер: в октябре 2018 г. нынешний канцлер Ангела Меркель заявила, что покидает должность председателя ХДС и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Точная дата парламентских выборов пока неизвестна, но, по официальным данным, они должны состояться в период с 25 августа по 24 октября 2021 г.
Побороться за пост лидера консерваторов поначалу решили бывший председатель фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, министр здравоохранения Йенс Шпан и председатель комитета бундестага по иностранным делам Норберт Рёттген. Шпан почти сразу снял кандидатуру, поддержав Лашета и пообещав в случае его победы стать сопредседателем партии. По данным мартовского опроса DeutschlandTrend, опубликованного каналом ARD, кандидатуру Мерца на посту председателя ХДС одобряют 35% немцев, Лашета – 24%, а Рёттгена – 12%.
А вот на посту канцлера всем трем кандидатам немцы предпочли бы лидера входящей в правящую коалицию баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркуса Зёдера: по опросу YouGov от 7–9 апреля, видеть его преемником Меркель хотят 27% немцев. 12% респондентов желают, чтобы правительство возглавил Мерц, 8% – Лашет, 7% – Шпан и лишь 3% – Рёттген. 43% не смогли определиться с выбором. Успеху Зёдера способствует активная борьба с распространением коронавируса в Баварии: еще в феврале он уступал по популярности Мерцу, свидетельствуют данные YouGov. При этом сам Зёдер пока не выдвигал свою кандидатуру на пост канцлера, поскольку «его место всегда будет в Баварии», сказал он в интервью Der Spiegel. За всю историю консервативный блок лишь дважды выдвигал на пост канцлера лидера ХСС, а не ХДС – Франца Йозефа Штрауса в 1980 г. и Эдмунда Штройбера в 2002 г. Но оба проиграли выборы кандидатам от Социал-демократической партии.
По опросам лидирует Зёдер и он может стать реальной угрозой для других кандидатов, если в какой-то момент решит вступить в соревнование, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: «Но пока он просто наслаждается популярностью в Баварии – она достигла 94% – и остается в тени, а фаворитом гонки по-прежнему выступает Мерц». При этом борьба с коронавирусом открывает хорошие возможности проявить себя для тандема Лашета и Шпана – премьер-министра самой густонаселенной земли и министра здравоохранения, уточняет эксперт. Однако, по его словам, если что-то пойдет не так – например, сбудутся прогнозы Меркель о том, что коронавирусом заразятся 70% немцев, то пандемия будет означать для этого союза и самые большие риски. Пока они неплохо себя проявляют, но все их возможности разбиваются о внутренние отношения Мерца с земельными отделениями, которые тот планомерно укрепляет, резюмирует Белов: «Именно их поддержка будет критически важна на партийном съезде – ведь председателя будут выбирать функционеры, а не избиратели, обеспокоенные коронавирусом».