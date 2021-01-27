Будущим официальным наблюдателям объяснили принципы работы в регионах

Будущим официальным наблюдателям объяснили принципы работы в регионахОни призваны тормозить рвение местных чиновников на выборах
По словам трех близких к администрации президента (АП) собеседников «Ведомостей», 26–27 января с участием сотрудников АП прошел семинар для тех, кто будет курировать в регионах проект по обучению наблюдателей на выборы депутатов Госдумы. В семинаре приняли участие около 30 преподавателей, которые будут обучать наблюдателей к выборам сентября 2021 г.
АП поставлена задача по подготовке более 200 000 наблюдателей, их будут обучать на местах под эгидой организации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и региональных общественных палат (ОП), а потом направлять на избирательные участки для наблюдения как от партий, так и ОП, говорит источник. Организаторы рассчитывают, что наблюдателей будут направлять не только ОП, но «и партии как основные участники избирательного процесса», отметил один из них. По словам близких к АП собеседников «Ведомостей», наблюдателям будут платить: сейчас обсуждается плата в 5000–10 000 руб. за три дня работы во время голосования, т. е. на их финансирование может уйти не менее 1 млрд руб.
Наблюдателей от ОП во время голосования по поправкам в Конституцию летом 2020 г. «никто не учил, как правильно работать», говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей»: «Если бы это делали, то результаты, во всяком случае по явке, в отдельных регионах были бы хотя бы немного ниже». Он имеет в виду так называемые электоральные султанаты, где в сельских районах всегда много голосующих и среди них высокая поддержка власти.
Даже если на местах наблюдателей будут отбирать при участии администраций, то чиновники теперь будут помнить о «сигнале из Москвы» и знать, что о возможных нарушениях там будут в курсе, говорит близкий к АП собеседник. «Теоретически это должно тормозить рвение местных чиновников [при фальсификациях]. С другой стороны, все чиновники понимают, как отбираются наблюдатели, остальное – дело техники», – говорит еще один собеседник «Ведомостей». А значит, главной задачей будет создать видимость легитимности, считает он.
Обученные наблюдатели помогут при необходимости объявить, что нарушение, о котором говорят другие, – фейк, а если нарушение еще не обнаружили, «смогут сделать так, чтобы оно не было зафиксировано», говорит близкий к проекту политтехнолог, пожелавший остаться неназванным. «По сути, это такой «антиголос» (имеется в виду движение «Голос», которое занимается наблюдением за выборами. – «Ведомости»)», – считает он. Сейчас прорабатывается вопрос о создании специального приложения, куда наблюдатели будут обязаны вносить данные о ходе голосования: их работу и происходящее на конкретных участках таким образом смогут в любой момент проверить кураторы проекта.
При этом не на всех избирательных участках будет вестись видеонаблюдение. По словам близкого к Минцифры собеседника, оно будет на 46 500 участках (из 95 000), где голосует по 1000–3000 человек. Близкий к ЦИК собеседник сказал, что будет охвачено более 83% избирателей.
Реализацию проекта близкий к Минцифры собеседник оценил в 2 млрд руб., если видеокамеры будут работать три дня – такой вариант прорабатывает ЦИК. В пресс-службе Минцифры сообщили, что видеонаблюдение с 17 по 19 сентября будет обеспечено непрерывно в случае решения ЦИК. Камеры на всех участках – дорогостоящий проект, говорит эксперт НОМ Никита Тюков, для организации трансляции с оставшихся труднодоступных избирательных участков нужно обеспечивать надежные каналы связи: «Если брать 2012 г., когда каналы связи фактически делали через спутник, стоимость видеонаблюдения вылилась более чем в 10 млрд руб. при покрытии чуть более 90% избирательных участков». О необходимости видеонаблюдения заявил Владимир Путин, тогда премьер-министр России, перед президентскими выборами 2012 г. на фоне массовых протестов граждан. Он говорил, что «задача-максимум – обеспечить все участки», чтобы «минимизировать возможность указывать на то, что эти выборы и будущие будут или могут быть нечестными».