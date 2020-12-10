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Выборы в 2021 году пройдут непонятно как

Сколько продлится голосование, тоже пока не ясно
Максим Иванов

За девять месяцев до выборов в Госдуму участники политического процесса все еще не знают, как они будут проходить. Это приводит к тому, что они не могут грамотно рассчитать свои ресурсы для выстраивания наиболее эффективных кампаний. Строго говоря, считать, что выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 г., сегодня вообще некорректно. Впервые на выборах (а вместе с Госдумой будут избирать губернаторов, заксобрания и гордумы) избирателям могут предоставить самые разные форматы для голосования (электронное, «на пеньках» и т. д.), но вот период, когда именно им предстоит совершить волеизъявление, до конца не определен.

Беспокойство по поводу правил предстоящей кампании выразил собеседник «Ведомостей» в руководстве одной из думских партий. Он считает, что избиркомы, формально отвечающие за этот процесс, могут по аналогии с муниципальными выборами на выборах в Госдуму тоже запустить досрочное голосование за 10 дней до основного. Чтобы охватить наблюдателями все избирательные участки в течение такого срока, нужен колоссальный ресурс, которого у оппозиционных партий практически нет, говорит лидер орловских справороссов Руслан Перелыгин, а отсутствие наблюдения сказывается на итогах выборов. В Орле в сентябре 2020 г. досрочные выборы шли со 2 сентября, рассказывает он. На тех участках, где наблюдатели присутствовали все время с первого дня голосования (а это 9 округов из 28), у «Единой России» был результат чуть больше 25%, а на тех, где они были только последние три дня, включая воскресенье, – 40%, говорит Перелыгин. На участках, оставшихся вовсе без контроля, – 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных