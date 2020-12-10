Выборы в 2021 году пройдут непонятно как

Беспокойство по поводу правил предстоящей кампании выразил собеседник «Ведомостей» в руководстве одной из думских партий. Он считает, что избиркомы, формально отвечающие за этот процесс, могут по аналогии с муниципальными выборами на выборах в Госдуму тоже запустить досрочное голосование за 10 дней до основного. Чтобы охватить наблюдателями все избирательные участки в течение такого срока, нужен колоссальный ресурс, которого у оппозиционных партий практически нет, говорит лидер орловских справороссов Руслан Перелыгин, а отсутствие наблюдения сказывается на итогах выборов. В Орле в сентябре 2020 г. досрочные выборы шли со 2 сентября, рассказывает он. На тех участках, где наблюдатели присутствовали все время с первого дня голосования (а это 9 округов из 28), у «Единой России» был результат чуть больше 25%, а на тех, где они были только последние три дня, включая воскресенье, – 40%, говорит Перелыгин. На участках, оставшихся вовсе без контроля, – 60%.