Военный переворот в Мьянме станет вызовом для новой администрации США

Военные задолго до переворота обвиняли НЛД в нарушениях на прошедших 8 ноября прошлого года выборах парламента, где эта партия получила 82% мест в парламенте, а близкая к армии Партия сплоченности и развития союза лишь 6%, что объясняется принятой в стране мажоритарной системой голосования в один тур. Военный переворот произошел в день, когда должно было состояться первое заседание парламента нового созыва. Генерал Мин Аун Хлайн заявил, что военные вводят ЧП на один год, после чего проведут демократические выборы с передачей власти победившей партии, однако не назвал их дату.