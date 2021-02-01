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Военный переворот в Мьянме станет вызовом для новой администрации США

Но на связи с Россией он не окажет отрицательного влияния
Глеб Мишутин
Военный переворот произошел в день, когда должно было состояться первое заседание парламента нового созыва /AFP

Вооруженные силы Мьянмы 1 февраля взяли власть в свои руки и сместили гражданское правительство, объявив чрезвычайное положение (ЧП). Руководителем страны по итогам заседания Совета национальной обороны и безопасности стал главнокомандующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн. Президент страны от теперь уже бывшей правящей партии – Национальной лиги за демократию (НЛД) Вин Мьинт, фактический лидер НЛД нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи и другие чиновники от НЛД арестованы.

Во время предыдущего правления военных Аун Сан Су Чжи находилась под домашним арестом, ее партия победила на выборах в 2015 г. По сообщению информагентств, в стране сохраняется спокойная обстановка, но жители стали скупать продукты длительного хранения и снимать наличные деньги в банкоматах.

Военные задолго до переворота обвиняли НЛД в нарушениях на прошедших 8 ноября прошлого года выборах парламента, где эта партия получила 82% мест в парламенте, а близкая к армии Партия сплоченности и развития союза лишь 6%, что объясняется принятой в стране мажоритарной системой голосования в один тур. Военный переворот произошел в день, когда должно было состояться первое заседание парламента нового созыва. Генерал Мин Аун Хлайн заявил, что военные вводят ЧП на один год, после чего проведут демократические выборы с передачей власти победившей партии, однако не назвал их дату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных