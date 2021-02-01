Военный переворот в Мьянме станет вызовом для новой администрации США

Военный переворот в Мьянме станет вызовом для новой администрации СШАНо на связи с Россией он не окажет отрицательного влияния
Вооруженные силы Мьянмы 1 февраля взяли власть в свои руки и сместили гражданское правительство, объявив чрезвычайное положение (ЧП). Руководителем страны по итогам заседания Совета национальной обороны и безопасности стал главнокомандующий вооруженными силами старший генерал Мин Аун Хлайн. Президент страны от теперь уже бывшей правящей партии – Национальной лиги за демократию (НЛД) Вин Мьинт, фактический лидер НЛД нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи и другие чиновники от НЛД арестованы.
Во время предыдущего правления военных Аун Сан Су Чжи находилась под домашним арестом, ее партия победила на выборах в 2015 г. По сообщению информагентств, в стране сохраняется спокойная обстановка, но жители стали скупать продукты длительного хранения и снимать наличные деньги в банкоматах.
Военные задолго до переворота обвиняли НЛД в нарушениях на прошедших 8 ноября прошлого года выборах парламента, где эта партия получила 82% мест в парламенте, а близкая к армии Партия сплоченности и развития союза лишь 6%, что объясняется принятой в стране мажоритарной системой голосования в один тур. Военный переворот произошел в день, когда должно было состояться первое заседание парламента нового созыва. Генерал Мин Аун Хлайн заявил, что военные вводят ЧП на один год, после чего проведут демократические выборы с передачей власти победившей партии, однако не назвал их дату.