Евросоюз анонсировал новые антироссийские санкции

По их мнению, его визит в Москву обернулся полным провалом и «нанес значительный ущерб репутации Европейского союза». Боррель, говорится в письме, «последовательно не смог защитить интересы Евросоюза» во время своего пребывания в России. Также депутаты Европарламента обратились к фон дер Ляйен, чтобы она приняла меры в случае, если Боррель откажется сам уйти в отставку. По словам заместителя иностранных дел Польши Марчина Пшидача, Польша «с самого начала считала, что этот визит <...> не должен был состояться вообще в тот момент, когда Алексей Навальный находится в тюрьме».