Евросоюз анонсировал новые антироссийские санкции

Евросоюз анонсировал новые антироссийские санкцииВизит главы европейской дипломатии в Москву усилил кризис в отношениях ЕС и России
Евросоюз обсудит новые санкции против России на встрече министров иностранных дел 22 февраля и на саммите глав государств в марте. Об этом 9 февраля сообщил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на специальных слушаниях Европарламента.
Главной темой слушаний стал визит Борреля в Москву 4–6 февраля. Также Боррель говорил о судьбоносном решении, которое ЕС должен принять в отношении России. «Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией», – заявил он.
Ранее некоторые европейские политики, в основном из Восточной Европы, раскритиковали Борреля. Как сообщает агентство DPA, более 80 депутатов Европарламента направили президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором призвали к отставке Борреля.
По их мнению, его визит в Москву обернулся полным провалом и «нанес значительный ущерб репутации Европейского союза». Боррель, говорится в письме, «последовательно не смог защитить интересы Евросоюза» во время своего пребывания в России. Также депутаты Европарламента обратились к фон дер Ляйен, чтобы она приняла меры в случае, если Боррель откажется сам уйти в отставку. По словам заместителя иностранных дел Польши Марчина Пшидача, Польша «с самого начала считала, что этот визит <...> не должен был состояться вообще в тот момент, когда Алексей Навальный находится в тюрьме».