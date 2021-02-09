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Евросоюз анонсировал новые антироссийские санкции

Визит главы европейской дипломатии в Москву усилил кризис в отношениях ЕС и России
Глеб Мишутин
Андрей Гордеев / Ведомости

Евросоюз обсудит новые санкции против России на встрече министров иностранных дел 22 февраля и на саммите глав государств в марте. Об этом 9 февраля сообщил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на специальных слушаниях Европарламента.

Главной темой слушаний стал визит Борреля в Москву 4–6 февраля. Также Боррель говорил о судьбоносном решении, которое ЕС должен принять в отношении России. «Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией», – заявил он.

Ранее некоторые европейские политики, в основном из Восточной Европы, раскритиковали Борреля. Как сообщает агентство DPA, более 80 депутатов Европарламента направили президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором призвали к отставке Борреля.

По их мнению, его визит в Москву обернулся полным провалом и «нанес значительный ущерб репутации Европейского союза». Боррель, говорится в письме, «последовательно не смог защитить интересы Евросоюза» во время своего пребывания в России. Также депутаты Европарламента обратились к фон дер Ляйен, чтобы она приняла меры в случае, если Боррель откажется сам уйти в отставку. По словам заместителя иностранных дел Польши Марчина Пшидача, Польша «с самого начала считала, что этот визит <...> не должен был состояться вообще в тот момент, когда Алексей Навальный находится в тюрьме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных