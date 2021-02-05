Лавров прокомментировал возможные санкции Евросоюза по Навальному

«Мы к этому относимся как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.