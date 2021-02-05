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Лавров прокомментировал возможные санкции Евросоюза по Навальному

Ведомости

Возможное введение новых санкций Евросоюза по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) является внутренним делом ЕС, но Россия относится к альянсу как к ненадежному партнеру, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы к этому относимся как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. 

Сразу после этого в поддержку Навального высказались власти Германии, Франции, Великобритании и США. Они призвали освободить основателя ФБК, который с 22 августа 2020 г. до 17 января 2021 г. находился в Берлине на лечении после предполагаемого отравления, и не исключили возможность введения санкций в отношении России в связи с произошедшим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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