Эксперты фонда «Петербургская политика» представили три сценария выборов в Госдуму

Эксперты фонда «Петербургская политика» представили три сценария выборов в ГосдумуКакой из сценариев – «План «Крепость», «Ветер перемен» или «Ускользающее большинство» – будет реализован, пока не ясно
Представленные экспертами фонда «Петербургская политика» сценарии выборов в Госдуму спроектированы в зависимости от того, какой результат на выборах получит «Единая Россия», как будут действовать силовики и станут ли протесты фоном для выборов или сохранится апатия, в которой люди пребывали почти весь прошлый год. Соответствующие варианты приводятся в их докладе «Выборы в новую или старую Госдуму. Динамика против инерции: что страшнее?».
Возможности
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам