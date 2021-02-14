Эксперты фонда «Петербургская политика» представили три сценария выборов в Госдуму

Представленные экспертами фонда «Петербургская политика» сценарии выборов в Госдуму спроектированы в зависимости от того, какой результат на выборах получит «Единая Россия», как будут действовать силовики и станут ли протесты фоном для выборов или сохранится апатия, в которой люди пребывали почти весь прошлый год. Соответствующие варианты приводятся в их докладе «Выборы в новую или старую Госдуму. Динамика против инерции: что страшнее?».