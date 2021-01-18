Единороссы начинают обучение политиков, которые могут стать кандидатами в депутаты Госдумы

«Единая Россия» во вторник начнет обучение участников партийного конкурса «Федеральный политстартап», которые в дальнейшем могут стать новыми кандидатами на выборах в Госдуму от партии власти. По итогам первого этапа было отобрано 200 человек из 6000, они будут учиться в модуле «Политический лидер» Высшей партийной школы. Первый поток состоит из 46 человек, среди них лидер «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, политолог Станислав Наумов, гендиректор Казанской фабрики хлеба Кирилл Миняев, эколог из Ингушетии Адам Калиматов и др.