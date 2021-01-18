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Единороссы начинают обучение политиков, которые могут стать кандидатами в депутаты Госдумы

Некоторые участники по итогам получат наставников, одним из которых обещал стать Дмитрий Медведев
Елена Мухаметшина
Единороссы начинают обучение политиков, которые могут стать кандидатами в депутаты Госдумы /Андрей Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» во вторник начнет обучение участников партийного конкурса «Федеральный политстартап», которые в дальнейшем могут стать новыми кандидатами на выборах в Госдуму от партии власти. По итогам первого этапа было отобрано 200 человек из 6000, они будут учиться в модуле «Политический лидер» Высшей партийной школы. Первый поток состоит из 46 человек, среди них лидер «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, политолог Станислав Наумов, гендиректор Казанской фабрики хлеба Кирилл Миняев, эколог из Ингушетии Адам Калиматов и др.

В ходе обучения планируются тренинги с моделированием реальной кампании, работа с электоральными аудиториями, когда участников будут оценивать избиратели. Будет опробована система с голосованием избирателей, которая применяется и на праймериз партии. Также будет организована работа по формированию и реализации выборных и электоральных стратегий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных