Единороссы начинают обучение политиков, которые могут стать кандидатами в депутаты Госдумы

Единороссы начинают обучение политиков, которые могут стать кандидатами в депутаты ГосдумыНекоторые участники по итогам получат наставников, одним из которых обещал стать Дмитрий Медведев
«Единая Россия» во вторник начнет обучение участников партийного конкурса «Федеральный политстартап», которые в дальнейшем могут стать новыми кандидатами на выборах в Госдуму от партии власти. По итогам первого этапа было отобрано 200 человек из 6000, они будут учиться в модуле «Политический лидер» Высшей партийной школы. Первый поток состоит из 46 человек, среди них лидер «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, политолог Станислав Наумов, гендиректор Казанской фабрики хлеба Кирилл Миняев, эколог из Ингушетии Адам Калиматов и др.
В ходе обучения планируются тренинги с моделированием реальной кампании, работа с электоральными аудиториями, когда участников будут оценивать избиратели. Будет опробована система с голосованием избирателей, которая применяется и на праймериз партии. Также будет организована работа по формированию и реализации выборных и электоральных стратегий.