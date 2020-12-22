Власти формируют списки кандидатов в Госдуму, которые пойдут по Москве

Стратегия выборов в Госдуму 2021 г. по Москве уже активно обсуждается властями. «Единая Россия» ведет переговоры с потенциальными кандидатами, рассказали «Ведомостям» два собеседника – близкий к «Единой России» и к мэрии Москвы. Среди потенциальных кандидатов, с которыми планируются переговоры, чтобы выдвинуть их по округам, – футболист Игорь Акинфеев, телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля.