Как «Единая Россия» и КПРФ готовятся к выборам в Госдуму

«Единая Россия» вновь стала опираться на губернаторов, что может иметь неоднозначные последствия, а КПРФ пытается обновиться, но этот процесс в регионах идет зачастую формально. Об этом говорится в докладе фонда «Либеральная миссия», в котором они оценили готовность двух партий к выборам в Госдуму. В исследовании проанализирован персональный состав руководства региональных отделений «Единой России» и КПРФ в преддверии выборов. По мнению экспертов, это во многом определяет предвыборную стратегию партий, если смотреть на опыт прошлых лет.