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Как «Единая Россия» и КПРФ готовятся к выборам в Госдуму

Эксперты оценили работу региональных отделений партии
Елена Мухаметшина
Пока у «Единой России» все идет инерционно – губернаторы всегда были во главе списков /Андрей Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» вновь стала опираться на губернаторов, что может иметь неоднозначные последствия, а КПРФ пытается обновиться, но этот процесс в регионах идет зачастую формально. Об этом говорится в докладе фонда «Либеральная миссия», в котором они оценили готовность двух партий к выборам в Госдуму. В исследовании проанализирован персональный состав руководства региональных отделений «Единой России» и КПРФ в преддверии выборов. По мнению экспертов, это во многом определяет предвыборную стратегию партий, если смотреть на опыт прошлых лет.

Партия власти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных