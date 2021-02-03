Волонтерская повестка может помочь результатам «Единой России» на выборах

Волонтерская повестка может помочь результатам «Единой России» на выборахНаселение эту тему не замечает, считает эксперт
В преддверии выборов в Госдуму 2021 г. следует ожидать активизации партий в социальной и волонтерской повестке. А поскольку «Единая Россия» была лидером по волонтерским проектам в прошлом году, то итоги этой работы могут положительно повлиять на результат единороссов на выборах в Госдуму. Об этом говорится в докладе близкого к «Единой России» и администрации президента Центра политической конъюнктуры (ЦПК) о волонтерской деятельности партии власти.
Эксперты оценили упоминаемость волонтерских проектов «Единой России» в СМИ – чаще всего партия в контексте волонтерской деятельности упоминалась в апреле и декабре 2020 г. Самыми заметными в медийном плане оказались Москва и Московская область, также в пятерке Брянская область, Башкирия и Саратовская область. Меньше всего волонтерские проекты партии упоминались на Чукотке, в Кабардино-Балкарии и Севастополе. Самыми упоминаемыми событиями стали первый Социальный онлайн-форум партии, в котором участвовал президент, а также учет волонтерства студентов за практику.