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Волонтерская повестка может помочь результатам «Единой России» на выборах

Население эту тему не замечает, считает эксперт
Елена Мухаметшина
«Единая Россия» с марта 2020 г. открыла волонтерские центры во всех регионах /Андрей Гордеев / Ведомости

В преддверии выборов в Госдуму 2021 г. следует ожидать активизации партий в социальной и волонтерской повестке. А поскольку «Единая Россия» была лидером по волонтерским проектам в прошлом году, то итоги этой работы могут положительно повлиять на результат единороссов на выборах в Госдуму. Об этом говорится в докладе близкого к «Единой России» и администрации президента Центра политической конъюнктуры (ЦПК) о волонтерской деятельности партии власти.

Эксперты оценили упоминаемость волонтерских проектов «Единой России» в СМИ – чаще всего партия в контексте волонтерской деятельности упоминалась в апреле и декабре 2020 г. Самыми заметными в медийном плане оказались Москва и Московская область, также в пятерке Брянская область, Башкирия и Саратовская область. Меньше всего волонтерские проекты партии упоминались на Чукотке, в Кабардино-Балкарии и Севастополе. Самыми упоминаемыми событиями стали первый Социальный онлайн-форум партии, в котором участвовал президент, а также учет волонтерства студентов за практику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных