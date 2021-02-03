Волонтерская повестка может помочь результатам «Единой России» на выборах

В преддверии выборов в Госдуму 2021 г. следует ожидать активизации партий в социальной и волонтерской повестке. А поскольку «Единая Россия» была лидером по волонтерским проектам в прошлом году, то итоги этой работы могут положительно повлиять на результат единороссов на выборах в Госдуму. Об этом говорится в докладе близкого к «Единой России» и администрации президента Центра политической конъюнктуры (ЦПК) о волонтерской деятельности партии власти.