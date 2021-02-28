Противостояние между сторонниками Невского и Дзержинского не дошло до логического конца

Противостояние между сторонниками Невского и Дзержинского не дошло до логического концаПочему Сергей Собянин не дал горожанам выбрать памятник для Лубянской площади
На Лубянской площади пока не будет памятников – ни основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, ни князю Александру Невскому. Об этом сообщил 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин, прервав голосование на портале мэрии «Активный гражданин», где горожанам предложили выбрать «архитектурную доминанту» возле комплекса зданий ФСБ.
Ранее мэрия поддерживала голосование. 8 февраля телеканал RT сообщил об обращении общественных деятелей к властям города с предложением восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке, где он стоял с 1958 по 1991 г., пока не был перенесен в парк «Музеон» после провала путча. Общественная палата Москвы предложила провести голосование, также выдвинув кандидатуру – Александра Невского: формальным поводом стало 800-летие князя.
За 34 часа голосования Дзержинского поддержало 142 943 человека (45%), а Невского – 176 954 (55%). Собянин констатировал, что «с небольшим отрывом побеждали сторонники Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам»: «Голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей».
9 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что вопрос о необходимости вернуть памятник Дзержинскому «провокационный»: «Вопросы памятников находятся в прерогативе городских властей».
«Голосование по памятнику на Лубянке – история, инициированная мэрией, история предвыборная и выполняющая задачу рассорить оппозицию между собой», – говорит депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ). Он считает, что результаты получились гораздо более полярные, чем изначально ожидали власти, поэтому голосование и пришлось отменить. Часть задач они выполнили, рассорив оппозицию, но нечаянно «засветили полевевшие настроения и от этого сложно отмахнуться», говорит Тарасов.
«Невский, как и, конечно, Дзержинский, не нейтральный символ. Для православной общественности Невский – символ антизападной политики. В Кремле слишком увлеклись символической политикой, тогда как содержательная повестка дня уже буквально выплескивается на улицы», – сказал «Ведомостям» историк, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла. «Это голосование изначально не было похоже на попытку исследования символов, популярных среди москвичей и россиян. Собянин в этой истории сыграл роль примирителя, а суть голосования была скорее политтехнологическая», – считает старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что из-за отмены голосования «выиграли все»: «Силовики не маргинализируются, гражданская власть избежала символа подчеркнутого подчинения силовикам (Дзержинского. – «Ведомости»), общество почувствовало синхронность принятого решения национальной идее – ничего не менять и оставить все как есть». Он отметил, что ФСБ публично за памятник не ратовала, администрация частично выполнила задачу переключения повестки с Навального.