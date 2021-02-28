Противостояние между сторонниками Невского и Дзержинского не дошло до логического конца

«Невский, как и, конечно, Дзержинский, не нейтральный символ. Для православной общественности Невский – символ антизападной политики. В Кремле слишком увлеклись символической политикой, тогда как содержательная повестка дня уже буквально выплескивается на улицы», – сказал «Ведомостям» историк, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла. «Это голосование изначально не было похоже на попытку исследования символов, популярных среди москвичей и россиян. Собянин в этой истории сыграл роль примирителя, а суть голосования была скорее политтехнологическая», – считает старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич.