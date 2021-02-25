Чекисту и князю предлагают мирную альтернативу

Чекисту и князю предлагают мирную альтернативуДискуссия вокруг памятника на Лубянке получила новый поворот
Депутаты столичного муниципального округа Якиманка приняли вечером 25 февраля обращение к председателю комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству Игорю Воскресенскому с предложением уйти от «двухфакторной модели» выбора памятника на Лубянской площади в Москве.
Об этом «Ведомостям» рассказал глава муниципального округа Андрей Морев («Яблоко»). «[Основателя ВЧК Феликса] Дзержинского мы считаем недостойным в связи с его прошлым, а [князь Александр] Невский – это странный выбор, который не имеет никакого отношения к Лубянской площади», – отметил Морев. По мнению депутатов Якиманки, москвичи должны иметь возможность выбора по итогам обсуждения с реальным выбором: например, чтобы на Лубянке был памятник жертвам политических репрессий, фонтан или обустроенное общественное пространство.
Депутаты Мосгордумы от «Яблока» 25 февраля также направили обращение в комиссию по монументальному искусству: о возвращении на площадь Никольского фонтана, перенесенного оттуда в 1930-х гг. Закон четко не устанавливает срок рассмотрения заявок, сказал лидер фракции «Яблоко» Максим Круглов. Выбор между двумя вариантами, по сути, предложенный властями, депутатам «кажется странным».
8 февраля телеканал RT сообщил об обращении ряда общественных деятелей к правительству и мэрии Москвы с предложением восстановить памятник Дзержинскому на Лубянской площади, где находится комплекс зданий ФСБ. Памятник стоял на площади с 1958 г., 22 августа 1991 г. после провала путча монумент демонтировали, и он находится в столичном парке «Музеон».
Организатором голосования (пройдет с 25 февраля по 5 марта) о выборе исторической фигуры для установки памятника выступила Общественная палата Москвы: на портале мэрии «Активный гражданин» можно выбрать между основателем ВЧК и Невским. Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков говорил 19 февраля, что других вариантов нет, поскольку «поступили два предложения»: «Мы эти два предложения и выносим на обсуждение, иначе у нас нет механизма отбора иных кандидатур».
Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов говорит, что партийная позиция очевидна – коммунисты поддерживают памятник Дзержинскому, в то время как «Невский не имеет отношения к Лубянской площади». «Момент для открытия дискуссии удачный [для власти], – считает коммунист, – чтобы сбить акцент внимания с активных политических процессов, включая массовые мероприятия с обвинениями в нарушении санитарных правил».
По его словам, возникшее обсуждение «позволяет вбивать клин между оппозиционными силами». Тарасов подчеркнул, что опрос на «Активном гражданине» может быть не репрезентативен: есть примеры обсуждения градостроительных вопросов, которые показывают, что в нем участвуют случайные люди, но отсутствуют механизмы контроля. «Это черный ящик», – говорит Тарасов. Яблочник Круглов подчеркивает, что итоги голосования [на «Активном гражданине»] вовсе не обязательны к исполнению властями.
21 февраля «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на свои источники сообщала, что у властей уже есть фаворит. У Дзержинского есть место в «Музеоне», а на Лубянской площади нужно поставить новый памятник – князю Александру Невскому.
«Это больше похоже на искусственно созданную дискуссию: в обществе нет явного запроса на установку памятников. Хотя, когда подобные инициативы возникают, люди готовы голосовать не столько за конкретную личность, сколько за «сохранение истории», популярных персонажей. Представления о Дзержинском у москвичей довольно поверхностные, но он все равно известен.
Сложно сказать, за кого в итоге проголосуют», – сказал «Ведомостям» социолог Денис Волков. Он отметил, что в 2017 г. среди тех «выдающихся людей», кому в первую очередь москвичи хотели бы поставить памятник в столице, респонденты называли Владимира Путина, Владимира Высоцкого, Иосифа Сталина и Владимира Жириновского. Невского среди них не было, а Дзержинский не был среди самых популярных кандидатов.
«Люди одобряют памятники не конкретным историческим личностям, а постановку памятников в целом. Хотя большей части граждан, конечно, все равно. Сейчас популярностью пользуются персонажи, о которых меньше всего знают, но вокруг которых много мифов», – сказала «Ведомостям» старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич.