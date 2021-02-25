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Чекисту и князю предлагают мирную альтернативу

Дискуссия вокруг памятника на Лубянке получила новый поворот
Максим Иванов Анастасия Беляева
Почти 30 лет назад люди выступили за то, чтобы на Лубянской площади не было памятника /AP

Депутаты столичного муниципального округа Якиманка приняли вечером 25 февраля обращение к председателю комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству Игорю Воскресенскому с предложением уйти от «двухфакторной модели» выбора памятника на Лубянской площади в Москве.

Об этом «Ведомостям» рассказал глава муниципального округа Андрей Морев («Яблоко»). «[Основателя ВЧК Феликса] Дзержинского мы считаем недостойным в связи с его прошлым, а [князь Александр] Невский – это странный выбор, который не имеет никакого отношения к Лубянской площади», – отметил Морев. По мнению депутатов Якиманки, москвичи должны иметь возможность выбора по итогам обсуждения с реальным выбором: например, чтобы на Лубянке был памятник жертвам политических репрессий, фонтан или обустроенное общественное пространство.

Депутаты Мосгордумы от «Яблока» 25 февраля также направили обращение в комиссию по монументальному искусству: о возвращении на площадь Никольского фонтана, перенесенного оттуда в 1930-х гг. Закон четко не устанавливает срок рассмотрения заявок, сказал лидер фракции «Яблоко» Максим Круглов. Выбор между двумя вариантами, по сути, предложенный властями, депутатам «кажется странным».

Ранее по теме: В Москве началось голосование по памятнику на Лубянской площади

8 февраля телеканал RT сообщил об обращении ряда общественных деятелей к правительству и мэрии Москвы с предложением восстановить памятник Дзержинскому на Лубянской площади, где находится комплекс зданий ФСБ. Памятник стоял на площади с 1958 г., 22 августа 1991 г. после провала путча монумент демонтировали, и он находится в столичном парке «Музеон».

Организатором голосования (пройдет с 25 февраля по 5 марта) о выборе исторической фигуры для установки памятника выступила Общественная палата Москвы: на портале мэрии «Активный гражданин» можно выбрать между основателем ВЧК и Невским. Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков говорил 19 февраля, что других вариантов нет, поскольку «поступили два предложения»: «Мы эти два предложения и выносим на обсуждение, иначе у нас нет механизма отбора иных кандидатур».

Депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов говорит, что партийная позиция очевидна – коммунисты поддерживают памятник Дзержинскому, в то время как «Невский не имеет отношения к Лубянской площади». «Момент для открытия дискуссии удачный [для власти], – считает коммунист, – чтобы сбить акцент внимания с активных политических процессов, включая массовые мероприятия с обвинениями в нарушении санитарных правил».

По его словам, возникшее обсуждение «позволяет вбивать клин между оппозиционными силами». Тарасов подчеркнул, что опрос на «Активном гражданине» может быть не репрезентативен: есть примеры обсуждения градостроительных вопросов, которые показывают, что в нем участвуют случайные люди, но отсутствуют механизмы контроля. «Это черный ящик», – говорит Тарасов. Яблочник Круглов подчеркивает, что итоги голосования [на «Активном гражданине»] вовсе не обязательны к исполнению властями.

21 февраля «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на свои источники сообщала, что у властей уже есть фаворит. У Дзержинского есть место в «Музеоне», а на Лубянской площади нужно поставить новый памятник – князю Александру ­Невскому.

«Это больше похоже на искусственно созданную дискуссию: в обществе нет явного запроса на установку памятников. Хотя, когда подобные инициативы возникают, люди готовы голосовать не столько за конкретную личность, сколько за «сохранение истории», популярных персонажей. Представления о Дзержинском у москвичей довольно поверхностные, но он все равно известен.

Сложно сказать, за кого в итоге проголосуют», – сказал «Ведомостям» социолог Денис Волков. Он отметил, что в 2017 г. среди тех «выдающихся людей», кому в первую очередь москвичи хотели бы поставить памятник в столице, респонденты называли Владимира Путина, Владимира Высоцкого, Иосифа Сталина и Владимира Жириновского. Невского среди них не было, а Дзержинский не был среди самых популярных кандидатов.

«Люди одобряют памятники не конкретным историческим личностям, а постановку памятников в целом. Хотя большей части граждан, конечно, все равно. Сейчас популярностью пользуются персонажи, о которых меньше всего знают, но вокруг которых много мифов», – сказала «Ведомостям» старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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