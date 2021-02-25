Чекисту и князю предлагают мирную альтернативу

Сложно сказать, за кого в итоге проголосуют», – сказал «Ведомостям» социолог Денис Волков. Он отметил, что в 2017 г. среди тех «выдающихся людей», кому в первую очередь москвичи хотели бы поставить памятник в столице, респонденты называли Владимира Путина, Владимира Высоцкого, Иосифа Сталина и Владимира Жириновского. Невского среди них не было, а Дзержинский не был среди самых популярных кандидатов.