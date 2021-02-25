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В Москве началось голосование по памятнику на Лубянской площади

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На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за исторического персонажа, памятник которому могут установить на Лубянской площади в Москве. Жители столицы выбирают между князем и полководцем Александром Невским и революционером Феликсом Дзержинским. Варианты установить на Лубянской площади фонтан или оставить ее в прежнем виде Общественная палата отклонила, пишет «Эхо Москвы».

По состоянию на 11:35 мск, большинство людей выступило за памятник Невскому. Голос в его пользу отдали 55,5% жителей столицы. У Дзержинского 44,5% голосов соответственно.

Ранее писатели, журналисты и блогеры направили правительству и мэрии Москвы обращение, в котором попросили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение подписали в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Леся Рябцева.

Открытие памятника Дзержинскому состоялось в декабре 1958 г. на площади, названной тогда его именем. В августе 1991 г. памятник убрали с площади и в октябре поместили в парке искусств «Музеон». После этого несколько раз предпринимались попытки вернуть монумент на Лубянскую площадь.

Ранее по теме: В Москве проведут голосование по памятнику на Лубянской площади

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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