В Москве началось голосование по памятнику на Лубянской площади
На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за исторического персонажа, памятник которому могут установить на Лубянской площади в Москве. Жители столицы выбирают между князем и полководцем Александром Невским и революционером Феликсом Дзержинским. Варианты установить на Лубянской площади фонтан или оставить ее в прежнем виде Общественная палата отклонила, пишет «Эхо Москвы».
По состоянию на 11:35 мск, большинство людей выступило за памятник Невскому. Голос в его пользу отдали 55,5% жителей столицы. У Дзержинского 44,5% голосов соответственно.
Ранее писатели, журналисты и блогеры направили правительству и мэрии Москвы обращение, в котором попросили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение подписали в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Леся Рябцева.
Открытие памятника Дзержинскому состоялось в декабре 1958 г. на площади, названной тогда его именем. В августе 1991 г. памятник убрали с площади и в октябре поместили в парке искусств «Музеон». После этого несколько раз предпринимались попытки вернуть монумент на Лубянскую площадь.