В Москве проведут голосование по памятнику на Лубянской площади
Голосование по установке памятника на Лубянской площади начнется 25 февраля, москвичи будут выбирать между памятниками Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщили «РИА Новости» в своем Telegram-канале со ссылкой на заместителя председателя общественной палаты Москвы, главреда радио «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
По его словам, голосование пройдет на портале «Активный гражданин», сайтах СМИ и других площадках.
Ранее писатели, журналисты и блогеры направили правительству и мэрии Москвы обращение, в котором попросили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение подписали в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Леся Рябцева.
Открытие памятника Дзержинскому состоялось в декабре 1958 года на площади, названной тогда его именем. В августе 1991 года памятник убрали с площади и в октябре поместили в парке искусств «Музеон». После этого несколько раз предпринимались попытки вернуть монумент на Лубянскую площадь.