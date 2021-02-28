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Элла Памфилова не переносит выборы

Председатель Центризбиркома поставила точку в дискуссии о дате голосования
Константин Гликин
Максим Стулов / Ведомости

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с политологами 26 февраля призвала «заканчивать спекуляции» на тему переноса выборов депутатов Госдумы VIII созыва. «Если до 20 июня президент уже должен издать указ [о назначении выборов депутатов Госдумы], вот когда, куда переносить?» – заявила она. По ее словам, перенос является «нецелесообразным» и «нереальным».

24 февраля в эфире телеканала «Россия 24» лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: «Еще в том году было предложение от «Единой России» [вскоре отозванное] провести их [выборы] досрочно осенью 2020 г. <...> Но это возможно и сейчас. В конце марта Дума может быть распущена, и в конце июня проведены выборы». Он обосновал это тем, что в сентябре, когда заканчивается срок полномочий этого созыва, обстановка в связи с коронавирусом будет хуже.

Теоретически выборы перенести возможно: летом 2015 г. были приняты поправки в законодательство о переносе даты выборов в Госдуму с декабря на сентябрь 2016 г. Поправки подкрепили запросом Совета Федерации в Конституционный суд (КС) о том, допускается ли «отклонение от установленного [Конституцией] пятилетнего срока полномочий» депутатов.

Памфилова назвала невозможным перенос выборов в Госдуму

КС решил, что срок полномочий может быть сокращен «при условии конституционной оправданности и избежании издержек». Судья-докладчик Сергей Князев говорил «Коммерсанту», что однократность переноса подразумевает «однократность в течение текущего созыва». Теоретически у депутатов и сейчас есть время на сокращение своих полномочий, сказал политюрист Роман Смирнов.

Однако ни в законах, ни в Конституции никак не регламентирован перенос даты выборов, говорит эксперт Московской Хельсинкской группы Илья Шаблинский. По его мнению, в связи с этим «любой перенос будет недопустим и по факту является манипуляцией». Именно поэтому в 2015 г. пришлось обращаться в КС за разъяснением, чтобы найти обоснование для переноса даты выборов.

В отличие от выборов 2016 г. на этот раз, вероятнее всего, они будут проходить в течение трех дней. С жесткой критикой этого формата голосования на встрече с Памфиловой выступил только сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, указавший на сложность с наблюдением в течение трех суток.

Глава совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов удивился «сервильности дискуссии» и сокращенному составу участников встречи 26 февраля. Среди них не было политолога Екатерины Шульман, критиковавшей многодневное голосование, и юриста Станислава Рачинского, критиковавшего CAPTCHA на портале Центризбиркома, блокирующую упрощенный доступ к итогам голосования. «В прошлый раз были приглашения. В этот раз, насколько мне известно, надо было заявляться самостоятельно – на это меня не хватило», – сказала Шульман «Ведомостям».

В подготовке статьи участвовала Анастасия Беляева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных