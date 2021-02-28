Элла Памфилова не переносит выборы

24 февраля в эфире телеканала «Россия 24» лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: «Еще в том году было предложение от «Единой России» [вскоре отозванное] провести их [выборы] досрочно осенью 2020 г. <...> Но это возможно и сейчас. В конце марта Дума может быть распущена, и в конце июня проведены выборы». Он обосновал это тем, что в сентябре, когда заканчивается срок полномочий этого созыва, обстановка в связи с коронавирусом будет хуже.