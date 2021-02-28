Элла Памфилова не переносит выборы

Элла Памфилова не переносит выборыПредседатель Центризбиркома поставила точку в дискуссии о дате голосования
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с политологами 26 февраля призвала «заканчивать спекуляции» на тему переноса выборов депутатов Госдумы VIII созыва. «Если до 20 июня президент уже должен издать указ [о назначении выборов депутатов Госдумы], вот когда, куда переносить?» – заявила она. По ее словам, перенос является «нецелесообразным» и «нереальным».
24 февраля в эфире телеканала «Россия 24» лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: «Еще в том году было предложение от «Единой России» [вскоре отозванное] провести их [выборы] досрочно осенью 2020 г. <...> Но это возможно и сейчас. В конце марта Дума может быть распущена, и в конце июня проведены выборы». Он обосновал это тем, что в сентябре, когда заканчивается срок полномочий этого созыва, обстановка в связи с коронавирусом будет хуже.
Теоретически выборы перенести возможно: летом 2015 г. были приняты поправки в законодательство о переносе даты выборов в Госдуму с декабря на сентябрь 2016 г. Поправки подкрепили запросом Совета Федерации в Конституционный суд (КС) о том, допускается ли «отклонение от установленного [Конституцией] пятилетнего срока полномочий» депутатов.
КС решил, что срок полномочий может быть сокращен «при условии конституционной оправданности и избежании издержек». Судья-докладчик Сергей Князев говорил «Коммерсанту», что однократность переноса подразумевает «однократность в течение текущего созыва». Теоретически у депутатов и сейчас есть время на сокращение своих полномочий, сказал политюрист Роман Смирнов.
Однако ни в законах, ни в Конституции никак не регламентирован перенос даты выборов, говорит эксперт Московской Хельсинкской группы Илья Шаблинский. По его мнению, в связи с этим «любой перенос будет недопустим и по факту является манипуляцией». Именно поэтому в 2015 г. пришлось обращаться в КС за разъяснением, чтобы найти обоснование для переноса даты выборов.
В отличие от выборов 2016 г. на этот раз, вероятнее всего, они будут проходить в течение трех дней. С жесткой критикой этого формата голосования на встрече с Памфиловой выступил только сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, указавший на сложность с наблюдением в течение трех суток.
Глава совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов удивился «сервильности дискуссии» и сокращенному составу участников встречи 26 февраля. Среди них не было политолога Екатерины Шульман, критиковавшей многодневное голосование, и юриста Станислава Рачинского, критиковавшего CAPTCHA на портале Центризбиркома, блокирующую упрощенный доступ к итогам голосования. «В прошлый раз были приглашения. В этот раз, насколько мне известно, надо было заявляться самостоятельно – на это меня не хватило», – сказала Шульман «Ведомостям».
В подготовке статьи участвовала Анастасия Беляева