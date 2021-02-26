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Памфилова назвала невозможным перенос выборов в Госдуму

Ведомости

Перенос выборов в Госдуму невозможен, нереален и нецелесообразен, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

По ее словам, «пора заканчивать спекуляции» по поводу переноса сроков выборов в Госдуму. «Все, осталось всего ничего. Процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро. Куда ближе переносить выборы? Это технологически уже невозможно. Поэтому я считаю, что это нереально, нецелесообразно, да и смысла нет», — сказала Памфилова.

Она добавила, что «до 20 июня президент должен издать указ» о выборах в нижнюю палату парламента. Потом в течение 10 дней ЦИК должен решить, как будет проходить процесс голосования. Единым днем голосования в России для выборов разного уровня назначено 19 сентября 2021 г., в этот день должны пройти и выборы в Госдуму.

Ранее, 25 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не обсуждают перенос выборов в Госдуму. До этого глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Госдуму могут распустить в марте, а выборы состоятся летом. Выборы депутатов Госдумы запланированы на 19 сентября 2021 г. В Единый день голосования в 56 российских субъектах также пройдут выборы регионального и местного уровней.

В середине февраля фонд «Петербургская политика» описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. Они получили названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Представленные экспертами сценарии спроектированы в зависимости от того, какой результат на выборах получит «Единая Россия», как будут действовать силовики и станут ли протесты фоном для выборов или сохранится апатия, в которой люди пребывали почти весь прошлый год. 

Ранее по теме: В Кремле не обсуждают перенос выборов в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных