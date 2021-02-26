Памфилова назвала невозможным перенос выборов в Госдуму
Перенос выборов в Госдуму невозможен, нереален и нецелесообразен, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает «РИА Новости».
По ее словам, «пора заканчивать спекуляции» по поводу переноса сроков выборов в Госдуму. «Все, осталось всего ничего. Процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро. Куда ближе переносить выборы? Это технологически уже невозможно. Поэтому я считаю, что это нереально, нецелесообразно, да и смысла нет», — сказала Памфилова.
Она добавила, что «до 20 июня президент должен издать указ» о выборах в нижнюю палату парламента. Потом в течение 10 дней ЦИК должен решить, как будет проходить процесс голосования. Единым днем голосования в России для выборов разного уровня назначено 19 сентября 2021 г., в этот день должны пройти и выборы в Госдуму.
Ранее, 25 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не обсуждают перенос выборов в Госдуму. До этого глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Госдуму могут распустить в марте, а выборы состоятся летом. Выборы депутатов Госдумы запланированы на 19 сентября 2021 г. В Единый день голосования в 56 российских субъектах также пройдут выборы регионального и местного уровней.
В середине февраля фонд «Петербургская политика» описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. Они получили названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Представленные экспертами сценарии спроектированы в зависимости от того, какой результат на выборах получит «Единая Россия», как будут действовать силовики и станут ли протесты фоном для выборов или сохранится апатия, в которой люди пребывали почти весь прошлый год.