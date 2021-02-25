В Кремле не обсуждают перенос выборов в Госдуму
Администрация президента не обсуждает перенос выборов в Госдуму, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я слышал высказывания Владимира Вольфовича (Жириновского, лидера ЛДПР – прим. «Ведомости»), но об активности разговоров мне ничего неизвестно. В администрации таких разговоров не ведется», – сказал Песков в ответ на вопрос, ведутся ли в администрации президента разговоры о досрочных выборах в Госдуму.
Ранее Жириновский заявил, что Госдуму могут распустить в марте, а выборы состоятся летом. Выборы депутатов Госдумы запланированы на 19 сентября 2021 г. В Единый день голосования в 56 российских субъектах также пройдут выборы регионального и местного уровней.
В середине февраля фонд «Петербургская политика» описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. Они получили названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Представленные экспертами сценарии спроектированы в зависимости от того, какой результат на выборах получит «Единая Россия», как будут действовать силовики и станут ли протесты фоном для выборов или сохранится апатия, в которой люди пребывали почти весь прошлый год.