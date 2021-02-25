В Кремле не обсуждают перенос выборов в Госдуму

В середине февраля фонд «Петербургская политика» описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. Они получили названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Представленные экспертами сценарии спроектированы в зависимости от того, какой результат на выборах получит «Единая Россия», как будут действовать силовики и станут ли протесты фоном для выборов или сохранится апатия, в которой люди пребывали почти весь прошлый год.