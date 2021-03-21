К Центризбиркому применили косметические технологии

Теперь изменения кажутся косметическими, хотя переназначили в состав комиссии 7 из 15 членов ЦИК. Например, из руководства комиссии не сохранила место только секретарь ЦИК Майя Гришина. Источники «Ведомостей» говорят, что ее может заменить в качестве секретаря комиссии Наталья Бударина. Она будет выполнять роль «связного со Старой площадью» – у нее есть опыт работы и в ЦИК, а перед назначением Бударина работала в управлении президента по внутренней политике. Был переназначен в ЦИК заместитель Памфиловой Николай Булаев, и есть «большая вероятность, что он останется на должности заместителя: он держит на контроле большое количество вопросов», говорит близкий к ЦИК источник.