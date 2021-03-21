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К Центризбиркому применили косметические технологии

Акцент на новом имидже выборов при обновлении комиссии не делают
Максим Иванов Константин Гликин
Председателем ЦИК останется делегированная президентом в комиссию Элла Памфилова /Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин завершил формирование Центризбиркома на новый пятилетний срок, назначив 19 марта по своей квоте последних пятерых членов комиссии (так же по пять человек назначили Госдума и Совет Федерации). Их главной задачей станет не думская кампании сентября 2021 г., говорит близкий к ЦИК источник «Ведомостей», а проведение «следующей», т. е. президентской кампании, которая по плану пройдет в марте 2024 г., с этим связано долгое согласование членов комиссии, говорит он.

Председателем ЦИК останется делегированная президентом в комиссию Элла Памфилова, потому что она справлялась с проблемными для власти кампаниями, говорят близкие к ЦИК собеседники «Ведомостей». Ее переход в ЦИК в 2016 г. с поста уполномоченного по правам человека по задумке администрации президента символизировал обновление системы. В 2016 г. сменился не только председатель ЦИК Владимир Чуров – ушло все прежнее руководство комиссии, а из прежнего состава ЦИК тогда осталось лишь шесть членов комиссии. Сейчас очевидной «концепции у комиссии нет», говорит политюрист Роман Смирнов.

Теперь изменения кажутся косметическими, хотя переназначили в состав комиссии 7 из 15 членов ЦИК. Например, из руководства комиссии не сохранила место только секретарь ЦИК Майя Гришина. Источники «Ведомостей» говорят, что ее может заменить в качестве секретаря комиссии Наталья Бударина. Она будет выполнять роль «связного со Старой площадью» – у нее есть опыт работы и в ЦИК, а перед назначением Бударина работала в управлении президента по внутренней политике. Был переназначен в ЦИК заместитель Памфиловой Николай Булаев, и есть «большая вероятность, что он останется на должности заместителя: он держит на контроле большое количество вопросов», говорит близкий к ЦИК источник.

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Можно было бы сказать об омоложении состава ЦИК: в 2016 г. двое из назначенных в комиссию были моложе 50 лет, сейчас – семеро. Правда, на среднем возрасте членов ЦИК на момент назначения новичков – около 55 лет – это не сказывается.

ЦИК в новом составе станет еще более «аппаратным и кулуарным органом», а публичная часть почти полностью отойдет Памфиловой, считает Смирнов. Наиболее показательны в связи с этим назначения по президентской квоте: председателя совета директоров сотрудничающего со Старой площадью ЭИСИ, декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова, Будариной и члена президентского совета по правам человека (СПЧ) Игоря Борисова.

Они отражают «тренд на более консервативную политику, лояльную по отношению к высшему руководству», считает Смирнов. К примеру, в СПЧ Борисов часто выступал оппонентом коллег, которые были критично настроены по отношению к действиям власти.

Так, после заявления 2 марта 2014 г. группы членов СПЧ о том, что они «считают необходимым полностью исключить использование вооруженных сил в ходе урегулирования внутриполитического кризиса на Украине», Борисов выступил одним из инициаторов изменений регламента СПЧ, которые должны были исключить «спонтанные реакции» членов совета и «занятие политикой».

Еще один, пятый член ЦИК, назначенный по президентской квоте, – глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев сотрудничал с руководством управления президента по общественным проектам, отмечают собеседники «Ведомостей». Назначения в ЦИК говорят о продолжении отказа от позиционирования комиссии в качестве равноудаленного игрока, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Сейчас, после назначения всех членов ЦИК, начался очередной раунд переговоров по распределению полномочий между членами комиссии. По словам электорального юриста, бывшего члена ЦИК с правом совещательного голоса Гарегина Митина, в этом созыве Памфилова может взять на себя больше рычагов влияния, но для этого «внутри [аппарата] нужны свои люди, нужно в этом разбираться».

Близкий к ЦИК источник говорит, что среди принципиальных для власти вопросов, которые может взять на себя Памфилова, вопрос наблюдения за выборами: проблемами легитимации итогов голосования активно занимается администрация президента. Не исключено, что Шутов может остаться деканом факультета, это не запрещено законом, говорит близкий к ЦИК собеседник, и на него тогда будет замкнута работа с экспертным сообществом. «Ведомости» ранее писали, что Андреев может заняться в том числе информационной работой ЦИК. Борисов ранее занимался международными вопросами, в том числе наблюдением за выборами.

В подготовке статьи участвовала Анастасия Беляева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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