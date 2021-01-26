ЦИК в апреле протестирует электронное голосование на общероссийском опросе

ЦИК в апреле протестирует электронное голосование на общероссийском опросеКомиссия пытается увеличить доверие к новой системе голосования, считает эксперт
В апреле Центризбирком планирует протестировать систему электронного голосования, которая будет применяться на выборах. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к ЦИК. В 2021 г. Федеральный центр информатизации при ЦИК может опробовать электронное голосование, но пока «сценарий тестирования», как и список регионов, где проведут эксперимент, не определен. По словам собеседника «Ведомостей», «по результатам готовности систему электронного голосования могут проверить на общероссийской тренировке».
Электронное голосование, по прогнозу одного из собеседников «Ведомостей», проведут в 5–7 регионах, в основном в тех, где перечень кампаний сводится к выборам депутатов Госдумы. Другой говорит о том, что может быть до 20 регионов, чтобы посмотреть, как работает система. По его словам, сейчас идет отбор регионов, для этого нужно, чтобы в субъекте были хорошо развиты интернет-технологии и было финансирование. Он не исключает, что эту систему опробуют и в тех регионах, где «Единая Россия» окажется в конкурентной кампании. Во время тестирования могут задавать вопросы, связанные с «проекцией на будущую избирательную кампанию», говорит один из собеседников. Другой отмечает, что это не обязательно – могут задать какой-то общий вопрос, например о «выносе Ленина из Мавзолея».