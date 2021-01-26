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ЦИК в апреле протестирует электронное голосование на общероссийском опросе

Комиссия пытается увеличить доверие к новой системе голосования, считает эксперт
Елена Мухаметшина Максим Иванов
В сентябре 2020 г. электронное голосование проводилось на довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях. А в июле его опробовали в Москве и Нижегородской области на голосовании по поправкам в Конституцию /Максим Стулов / Ведомости

В апреле Центризбирком планирует протестировать систему электронного голосования, которая будет применяться на выборах. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к ЦИК. В 2021 г. Федеральный центр информатизации при ЦИК может опробовать электронное голосование, но пока «сценарий тестирования», как и список регионов, где проведут эксперимент, не определен. По словам собеседника «Ведомостей», «по результатам готовности систему электронного голосования могут проверить на общероссийской тренировке».

Электронное голосование, по прогнозу одного из собеседников «Ведомостей», проведут в 5–7 регионах, в основном в тех, где перечень кампаний сводится к выборам депутатов Госдумы. Другой говорит о том, что может быть до 20 регионов, чтобы посмотреть, как работает система. По его словам, сейчас идет отбор регионов, для этого нужно, чтобы в субъекте были хорошо развиты интернет-технологии и было финансирование. Он не исключает, что эту систему опробуют и в тех регионах, где «Единая Россия» окажется в конкурентной кампании. Во время тестирования могут задавать вопросы, связанные с «проекцией на будущую избирательную кампанию», говорит один из собеседников. Другой отмечает, что это не обязательно – могут задать какой-то общий вопрос, например о «выносе Ленина из Мавзолея».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных