ЦИК в апреле протестирует электронное голосование на общероссийском опросе

Электронное голосование, по прогнозу одного из собеседников «Ведомостей», проведут в 5–7 регионах, в основном в тех, где перечень кампаний сводится к выборам депутатов Госдумы. Другой говорит о том, что может быть до 20 регионов, чтобы посмотреть, как работает система. По его словам, сейчас идет отбор регионов, для этого нужно, чтобы в субъекте были хорошо развиты интернет-технологии и было финансирование. Он не исключает, что эту систему опробуют и в тех регионах, где «Единая Россия» окажется в конкурентной кампании. Во время тестирования могут задавать вопросы, связанные с «проекцией на будущую избирательную кампанию», говорит один из собеседников. Другой отмечает, что это не обязательно – могут задать какой-то общий вопрос, например о «выносе Ленина из Мавзолея».