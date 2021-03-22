Пять из шести фигурантов дела о коррупции в Пензенской области арестованы

Белозерцев, Борис Шпигель и «другие лица» подозреваются по делу, которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета (СКР) по ст. 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) УК. Губернатору грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы СКР. Всего по делу проходят шесть человек.