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Пять из шести фигурантов дела о коррупции в Пензенской области арестованы

Основателю «Биотэка» Борису Шпигелю продлили задержание из-за болезни
Константин Гликин
Иван Белозерцев и другие обвиняемые по делу о коррупции в Пензенской области были доставлены в Басманный суд /Пресс-служба Басманного суда

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 марта был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в получении взятки сроком на два месяца. Вместе с ним арестованы были также и другие фигуранты этого дела – заместитель руководителя представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и владелица корпорации «Биотэк» Евгения Шпигель. Ее супругу и основателю «Биотэка» Борису Шпигелю на сутки было продлено задержание – ему стало плохо в суде и его увезла «скорая помощь».

Белозерцев, Борис Шпигель и «другие лица» подозреваются по делу, которое расследует Главное следственное управление Следственного комитета (СКР) по ст. 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) УК. Губернатору грозит до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 г. Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы СКР. Всего по делу проходят шесть человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных