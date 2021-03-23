ЛДПР продолжает чистку Хабаровского края от команды Сергея Фургала

ЛДПР продолжает чистку Хабаровского края от команды Сергея ФургалаПартия отстранила от должности председателя гордумы Хабаровска
Депутаты городской думы Хабаровска 23 марта 20 голосами против 10 отстранили от должности ее председателя Михаила Сидорова. 34 из 35 мандатов в думе у ЛДПР, один мандат – у представителя «Справедливой России». Речь идет о продолжении чистки сторонников арестованного в прошлом году бывшего губернатора Сергея Фургала (ЛДПР), ставших неугодными новому врио губернатора от той же ЛДПР Михаилу Дегтяреву, считают сторонники Фургала.
Вопрос об освобождении Сидорова вынесла инициативная группа из 20 депутатов. «Работа в Хабаровской городской думе поставлена ненадлежащим образом, нарушается законодательство в части сроков обращений граждан, не направляются ответы заявителю», – говорится в их заявлении. Новым ее председателем избран депутат от ЛДПР Владимир Матвеев. Кроме Сидорова, депутаты отстранили его заместителя Наталью Жирякову и главу комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова.