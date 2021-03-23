ЛДПР продолжает чистку Хабаровского края от команды Сергея Фургала

Депутаты городской думы Хабаровска 23 марта 20 голосами против 10 отстранили от должности ее председателя Михаила Сидорова. 34 из 35 мандатов в думе у ЛДПР, один мандат – у представителя «Справедливой России». Речь идет о продолжении чистки сторонников арестованного в прошлом году бывшего губернатора Сергея Фургала (ЛДПР), ставших неугодными новому врио губернатора от той же ЛДПР Михаилу Дегтяреву, считают сторонники Фургала.