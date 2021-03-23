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ЛДПР продолжает чистку Хабаровского края от команды Сергея Фургала

Партия отстранила от должности председателя гордумы Хабаровска
Константин Гликин
Михаил Дегтярев (на фото) решил избавиться от сторонников Сергея Фургала в хабаровской ЛДПР /Михаил Климентьев / ТАСС

Депутаты городской думы Хабаровска 23 марта 20 голосами против 10 отстранили от должности ее председателя Михаила Сидорова. 34 из 35 мандатов в думе у ЛДПР, один мандат – у представителя «Справедливой России». Речь идет о продолжении чистки сторонников арестованного в прошлом году бывшего губернатора Сергея Фургала (ЛДПР), ставших неугодными новому врио губернатора от той же ЛДПР Михаилу Дегтяреву, считают сторонники Фургала.

Вопрос об освобождении Сидорова вынесла инициативная группа из 20 депутатов. «Работа в Хабаровской городской думе поставлена ненадлежащим образом, нарушается законодательство в части сроков обращений граждан, не направляются ответы заявителю», – говорится в их заявлении. Новым ее председателем избран депутат от ЛДПР Владимир Матвеев. Кроме Сидорова, депутаты отстранили его заместителя Наталью Жирякову и главу комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных