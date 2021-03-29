Элла Памфилова будет руководить новым составом Центризбиркома

Элла Памфилова будет руководить новым составом ЦентризбиркомаПервое заседание ЦИК откроет коммунист
Центризбирком 29 марта на организационном заседании изберет свое руководство на ближайшие пять лет: оно будет координировать ЦИК как во время думских выборов 2021 г., так и последующих президентских. У таких заседаний есть свои традиции.
К примеру, его должен вести до избрания руководства старейший член коллегиального органа – правда, единоросс и член ЦИК с 2003 г. Валерий Крюков, которому это поручалось прежде, в новый состав ЦИК не попал и теперь эта роль должна достаться Евгению Колюшину, который с 1995 г. представляет в ЦИК КПРФ и выступает наиболее оппозиционно из нынешних членов комиссии.
Исход голосования по председателю ЦИК предсказуем, говорят собеседники «Ведомостей»: им вновь останется Элла Памфилова, впервые перешедшая на эту должность в 2016 г. с поста уполномоченного по правам человека в России. Ее переназначение санкционировал лично президент, писали «Ведомости» 4 декабря 2020 г.
Ожидаются «элементы демократии», они будут заключаться в выдвижении альтернативного кандидата на пост председателя комиссии – в частности, нового члена ЦИК от ЛДПР Александра Курдюмова, говорят два близких к ЦИК собеседника «Ведомостей». ЛДПР и в 2016 г. выставляла своего кандидата на пост председателя против Памфиловой – это был прежний член ЦИК от партии Сергей Сироткин, который поддержку коллег не получил.
Планируется, что будет переизбран на свой пост заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, говорят два близких к комиссии источника. Секретарем же комиссии станет экс-сотрудник управления президента по внутренней политике Наталья Бударина. Близкий к ЦИК собеседник считает, что руководящие и политические функции внутри комиссии сосредоточат на Памфиловой и Булаеве, а секретарь ЦИК будет заниматься правовым обеспечением комиссии, поскольку у нее для этого достаточный опыт. «Секретарь – это рабочая лошадка, которая занимается в том числе обеспечением стабильности правоприменения», – говорит источник. Возможная конкуренция между руководителями нынешней комиссии «пойдет на пользу, так как решения будут приниматься более взвешенно», говорит собеседник «Ведомостей».
На следующем заседании члены ЦИК распределят обязанности, в основном «опираясь на прошлый опыт их работы», сказал собеседник «Ведомостей» в ЦИК.