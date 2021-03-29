Элла Памфилова будет руководить новым составом Центризбиркома

Планируется, что будет переизбран на свой пост заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, говорят два близких к комиссии источника. Секретарем же комиссии станет экс-сотрудник управления президента по внутренней политике Наталья Бударина. Близкий к ЦИК собеседник считает, что руководящие и политические функции внутри комиссии сосредоточат на Памфиловой и Булаеве, а секретарь ЦИК будет заниматься правовым обеспечением комиссии, поскольку у нее для этого достаточный опыт. «Секретарь – это рабочая лошадка, которая занимается в том числе обеспечением стабильности правоприменения», – говорит источник. Возможная конкуренция между руководителями нынешней комиссии «пойдет на пользу, так как решения будут приниматься более взвешенно», говорит собеседник «Ведомостей».