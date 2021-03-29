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Элла Памфилова будет руководить новым составом Центризбиркома

Первое заседание ЦИК откроет коммунист
Максим Иванов
Исход голосования по председателю ЦИК предсказуем, говорят собеседники «Ведомостей»: им вновь останется Элла Памфилова /Евгений Разумный / Ведомости

Центризбирком 29 марта на организационном заседании изберет свое руководство на ближайшие пять лет: оно будет координировать ЦИК как во время думских выборов 2021 г., так и последующих президентских. У таких заседаний есть свои традиции.

К примеру, его должен вести до избрания руководства старейший член коллегиального органа – правда, единоросс и член ЦИК с 2003 г. Валерий Крюков, которому это поручалось прежде, в новый состав ЦИК не попал и теперь эта роль должна достаться Евгению Колюшину, который с 1995 г. представляет в ЦИК КПРФ и выступает наиболее оппозиционно из нынешних членов комиссии.

Исход голосования по председателю ЦИК предсказуем, говорят собеседники «Ведомостей»: им вновь останется Элла Памфилова, впервые перешедшая на эту должность в 2016 г. с поста уполномоченного по правам человека в России. Ее переназначение санкционировал лично президент, писали «Ведомости» 4 декабря 2020 г.

Ожидаются «элементы демократии», они будут заключаться в выдвижении альтернативного кандидата на пост председателя комиссии – в частности, нового члена ЦИК от ЛДПР Александра Курдюмова, говорят два близких к ЦИК собеседника «Ведомостей». ЛДПР и в 2016 г. выставляла своего кандидата на пост председателя против Памфиловой – это был прежний член ЦИК от партии Сергей Сироткин, который поддержку коллег не получил.

Ранее по теме: Элла Памфилова может вновь возглавить Центризбирком

Планируется, что будет переизбран на свой пост заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, говорят два близких к комиссии источника. Секретарем же комиссии станет экс-сотрудник управления президента по внутренней политике Наталья Бударина. Близкий к ЦИК собеседник считает, что руководящие и политические функции внутри комиссии сосредоточат на Памфиловой и Булаеве, а секретарь ЦИК будет заниматься правовым обеспечением комиссии, поскольку у нее для этого достаточный опыт. «Секретарь – это рабочая лошадка, которая занимается в том числе обеспечением стабильности правоприменения», – говорит источник. Возможная конкуренция между руководителями нынешней комиссии «пойдет на пользу, так как решения будут приниматься более взвешенно», говорит собеседник «Ведомостей».

На следующем заседании члены ЦИК распределят обязанности, в основном «опираясь на прошлый опыт их работы», сказал собеседник «Ведомостей» в ЦИК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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