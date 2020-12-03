Элла Памфилова может вновь возглавить Центризбирком

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова с высокой вероятностью будет переназначена в состав комиссии при ротации ЦИК в 2021 г., сказали близкий к комиссии источник «Ведомостей» и собеседник, близкий к администрации президента (АП). «Этот вопрос обсуждался на последней встрече с президентом [Владимиром Путиным] 6 ноября, и ее [Панфиловой] переназначение – это личное решение Путина, оно принято», – утверждает собеседник, близкий к ЦИК. Памфилова – понятная президенту фигура, он ее давно знает и понимает, чего от нее ожидать, объясняет этот источник «Ведомостей». Она удобный председатель ЦИК, говорит человек, близкий к АП, а «основные решения в этой сфере все равно принимают другие люди». При этом к Памфиловой сложное отношение из-за случающейся неразберихи в работе комиссии, говорит другой источник «Ведомостей»: «Например, на вопросы электоральных юристов, уточняющие технические моменты, могут приходить диаметрально противоположные ответы от сотрудников аппарата».