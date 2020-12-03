Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Элла Памфилова может вновь возглавить Центризбирком

Ее называют удобным для президента председателем комиссии
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Элла Памфилова /Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова с высокой вероятностью будет переназначена в состав комиссии при ротации ЦИК в 2021 г., сказали близкий к комиссии источник «Ведомостей» и собеседник, близкий к администрации президента (АП). «Этот вопрос обсуждался на последней встрече с президентом [Владимиром Путиным] 6 ноября, и ее [Панфиловой] переназначение – это личное решение Путина, оно принято», – утверждает собеседник, близкий к ЦИК. Памфилова – понятная президенту фигура, он ее давно знает и понимает, чего от нее ожидать, объясняет этот источник «Ведомостей». Она удобный председатель ЦИК, говорит человек, близкий к АП, а «основные решения в этой сфере все равно принимают другие люди». При этом к Памфиловой сложное отношение из-за случающейся неразберихи в работе комиссии, говорит другой источник «Ведомостей»: «Например, на вопросы электоральных юристов, уточняющие технические моменты, могут приходить диаметрально противоположные ответы от сотрудников аппарата».

Памфилова была недоступна для журналистов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, обсуждалось ли ее переназначение на встрече с Путиным. Судя по стенограмме на сайте Кремля, на встрече они обсудили итоги единого дня голосования. В частности, Памфилова рассказала, что сейчас в обществе работают не только социальные, но и политические лифты, поскольку служащие, учителя, рабочие избираются на разных уровнях: «У нас [избрались] 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов». До этого Путин и Памфилова общались дважды: 17 марта говорили о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, 9 июля – о его итогах.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных