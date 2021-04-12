Элла Памфилова обсудит с Владимиром Путиным предстоящие выборы

Элла Памфилова обсудит с Владимиром Путиным предстоящие выборыПрезидент примет главу ЦИК в ближайшее время
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова встретится с президентом Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о планах работы нового состава ЦИК и подготовке к выборам в Госдуму 2021 г., рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к комиссии. Это подтвердил федеральный чиновник: «Поводом для встречи станет переизбрание Памфиловой председателем ЦИК, а также грядущая думская кампания».
Встреча запланирована на 13 апреля, сказал близкий к ЦИК источник «Ведомостей». Две недели назад, 29 марта, новый состав ЦИК собрался на первое организационное заседание, на котором было выбрано руководство комиссии. Это заседание оказалось и единственным: второе заседание, на котором традиционно распределяются направления деятельности членов комиссии, отложили до того момента, пока Памфилова не встретится с президентом. В пресс-службе ЦИК не стали давать комментарии по поводу даты предполагаемой встречи Памфиловой с Путиным и ее тематики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на вопрос «Ведомостей» о дате встречи.
4 млрд руб.
распределит Фонд президентских грантов в июне 2021 г. – на конкурс представлено более 12 000 проектов
Вряд ли стоит ждать, что на встрече Памфилова будет говорить о перспективах развития ЦИК, скорее это обсудят после выборов, говорит близкий к комиссии собеседник «Ведомостей»: «Она сосредоточится на том, в каких условиях пройдет избирательная кампания по выборам в Госдуму». Памфилова может рассказать, как будет работать избирательная система «в ситуации давления, в которой оказалась Россия», считает он.
Речь может зайти также «о важности общественного контроля», говорит еще один собеседник «Ведомостей». По его предположению, скоро может быть актуализирована тема наблюдения на выборах, о котором уже говорила Памфилова. Собеседник считает, что часть финансирования наблюдательских организаций, во всяком случае в части обучения установленным правилам и процедурам выборов «без политических предпочтений», может пойти через Фонд президентских грантов.
Собеседник, близкий к фонду, говорит, что если НКО подали заявки с проектами по контролю за прозрачностью выборов, то они будут рассмотрены, а затем экспертный совет решит, выделять им гранты или нет. «Пока проектов про выборы и наблюдение на второй конкурс [грантов] не так много заявлено, – сказал «Ведомостям» гендиректор фонда Илья Чукалин. – Но фонд и далек от политики, он больше поддерживает направления, связанные с ежедневной жизнью людей. Никто не будет специально продвигать какую-то тему. Все будет зависеть от качества проектов: если на тему наблюдений за выборами будут пять качественных проектов, то поддержат все пять, если ни одного качественного, то ни одного не поддержат». Итоги второго конкурса подведут в июне.
Один из проектов по массовому наблюдению на выборах в Госдуму, поддерживаемых Старой площадью, реализуется с помощью наблюдателей, которых обучают на местах под эгидой ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и региональных общественных палат. Исполнительный директор НОМ Алена Булгакова сказала «Ведомостям», что на первый, уже прошедший конкурс президентских грантов ассоциация не подавала свою заявку, но, по ее мнению, может быть рассмотрен вопрос о том, чтобы «подать заявку на конкурс в дальнейшем», при этом она считает важным этот вопрос «не политизировать».
На данный момент на конкурс заявилось несколько организаций, деятельность которых связана с мониторингом выборов. Так, зарегистрированный в Якутске Аналитический центр общественных исследований попросил на проект «Обеспечение легитимности на выборах в Госдуму VIII созыва» 1 млн руб. на подготовку 20 000 наблюдателей. Российский общественный институт избирательного права назначенного по президентской квоте в ЦИК Игоря Борисова попросил 2 млн руб. на проект «Электронное голосование – просто, удобно, понятно» – на исследование тенденций развития электронного голосования. Фонд «Исследования проблем демократии», который возглавляет глава координационного совета Общественной палаты по наблюдению за голосованием Максим Григорьев, попросил почти 3 млн руб. на проект «10 лет мониторингу и контролю за российскими выборами со стороны системы общественных палат» для экспертного опроса о том, как улучшить систему наблюдения на выборах со стороны общественных палат. Также Центр региональных исследований и поддержки социальных инициатив Курской области попросил 370 000 руб. на «социально-психологический портрет наблюдателя на выборах».