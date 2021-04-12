Элла Памфилова обсудит с Владимиром Путиным предстоящие выборы

Собеседник, близкий к фонду, говорит, что если НКО подали заявки с проектами по контролю за прозрачностью выборов, то они будут рассмотрены, а затем экспертный совет решит, выделять им гранты или нет. «Пока проектов про выборы и наблюдение на второй конкурс [грантов] не так много заявлено, – сказал «Ведомостям» гендиректор фонда Илья Чукалин. – Но фонд и далек от политики, он больше поддерживает направления, связанные с ежедневной жизнью людей. ­Никто не будет специально продвигать какую-то тему. Все будет зависеть от качества проектов: если на тему наблюдений за выборами будут пять качественных проектов, то поддержат все пять, если ни одного качественного, то ни одного не поддержат». ­Итоги второго конкурса подведут в июне.