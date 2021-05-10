Думские партии выдвинут кандидатов в Госдуму в конце июня

Этот документ, который дает право партиям выдвигать кандидатов, должен быть подписан за 110–90 дней до дня голосования, т. е. самый ранний срок для этого – 30 мая, а самый поздний – 19 июня. Путин, как полагают собеседники «Ведомостей» в КПРФ и «Справедливой России», с подписанием указа торопиться не будет. В 2016 г., перед избранием Госдумы седьмого созыва, указ был подписан 17 июня. Близкий к администрации президента собеседник считает, что Путин в 2021 г. может принять решение в те же сроки, что и пять лет назад.