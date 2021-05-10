Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Думские партии выдвинут кандидатов в Госдуму в конце июня

Некоторые съезды могут пройти одновременно
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Парламентские партии готовы выдвинуть кандидатов и вступать в избирательную гонку во второй половине июня. На фото: лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливой России» Сергей Миронов (слева направо) /Александр Щербак / ТАСС

Съезды основных политических партий по выдвижению кандидатов в Госдуму пройдут во второй половине июня, а некоторые, вероятно, состоятся одновременно. Многие из партий не определили точных дат для предвыборных мероприятий в ожидании официального указа президента Владимира Путина о назначении выборов на 19 сентября.

Этот документ, который дает право партиям выдвигать кандидатов, должен быть подписан за 110–90 дней до дня голосования, т. е. самый ранний срок для этого – 30 мая, а самый поздний – 19 июня. Путин, как полагают собеседники «Ведомостей» в КПРФ и «Справедливой России», с подписанием указа торопиться не будет. В 2016 г., перед избранием Госдумы седьмого созыва, указ был подписан 17 июня. Близкий к администрации президента собеседник считает, что Путин в 2021 г. может принять решение в те же сроки, что и пять лет назад.

Политюрист Антон Рудаков отмечает, что «сроки выдвижения и самовыдвижения кандидатов [после подписания указа президента] составляют 25 дней, более поздний указ на это не влияет»: «А вот для агитационной кампании каждый день и час на счету. Для «Единой России», которая проводит до начала лета праймериз и информационно уже сейчас опережает своих оппонентов, более поздний старт в этом плане выгоден». Может работать и логика, что «к середине июня ограничений из-за коронавируса будет намного меньше», допускает он.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных