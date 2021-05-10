За место Евгения Савченко во главе региональной группы «Единой России» борются два губернатора

От Белгородской области в региональную группу точно войдет Полуянова (она подала заявку на праймериз). Правда, она, по словам близкого к облправительству источника, претендует просто на прохождение в Госдуму, а не на роль «паровоза» в региональной группе. Полуянова с 2006 по 2011 г. руководила региональным отделением «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР), когда за работу МГЕР отвечал нынешний секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Собеседник, близкий к администрации президента, отмечает, что Белгородскую область, несмотря на смену губернатора, можно считать «электоральным султанатом» – избирательная машина в регионе даст нужный результат при любом лидере списка. При этом выдвижение Савченко в Госдуму, полагает он, дало бы как раз не самый корректный результат, поскольку возникла бы потенциальная конкуренция с врио Гладковым на уровне аппарата.