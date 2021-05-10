За место Евгения Савченко во главе региональной группы «Единой России» борются два губернатора

За место Евгения Савченко во главе региональной группы «Единой России» борются два губернатораСам экс-глава Белгородской области на выборы больше не пойдет
Ушедший в отставку в 2020 г. с поста губернатора Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион с 1993 г., не будет «паровозом» для «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, рассказали «Ведомостям» собеседники, близкие к областному правительству, и в «Единой России».
Этот губернатор-тяжеловес возглавлял региональную группу, которая в 2016 г. объединяла в избирательном списке «Единой России» Белгородскую, Курскую и Орловскую области. У Савченко, который сейчас занят работой в Совете Федерации, больше нет необходимости идти на выборы, сказала «Ведомостям» лидер фракции «Единой России» в заксобрании Белгородской области Наталья Полуянова. Пока окончательная конфигурация региональной группы, куда войдет Белгородская область в 2021 г., не сформирована, говорит собеседник в «Единой России».
Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов считает, что Савченко не поведет список из-за «тлеющего конфликта с администрацией президента»: он покинул должность губернатора на волне ухудшения к нему отношения Кремля и не смог продавить назначение своего кандидата Дениса Буцаева на пост врио. Осенью 2020 г., после отставки Савченко, Буцаев в качестве первого замглавы региона почти два месяца руководил областью, но так и не был согласован в качестве врио губернатора. На этот пост был назначен варяг Вячеслав Гладков.
В отсутствие Савченко рассматривается сразу несколько кандидатов на лидерство в такой потенциально крупной региональной группе списка «Единой России», рассказали собеседники, близкие к правительству Белгородской и Курской областей. По словам двух единороссов, не исключено, что ее может возглавить именно Гладков. Гладков до 2016 г. руководил ЗАТО Заречный в Пензенской области, откуда он родом, до 2018 г. был вице-губернатором в Севастополе, где курировал внутреннюю политику, а после этого – в Ставропольском крае. Источники «Ведомостей» говорили, что его продвижение связано с хорошими отношениями с начальником управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александром Харичевым.
Впрочем, Слатинов считает, что выдвижение Гладкова во главе региональной группы затруднено «из-за отсутствия у него официального статуса». «Поэтому и продолжаются поиски нейтральной фигуры. Однако других ярких кандидатов в Белгородской области нет в силу того, что 27-летнее правление Савченко было слишком персонализированным», – говорит он.
В Курской и Орловской областях за последние пять лет также сменились губернаторы. Орловскую область возглавил коммунист Андрей Клычков, а вот в Курскую вместо другого губернатора-долгожителя, Александра Михайлова, в 2018 г. пришел Роман Старовойт – он как раз и может стать претендентом на роль лидера региональной группы, поскольку возглавляет региональное отделение «Единой России». Источник «Ведомостей», близкий к областной администрации, считает Старовойта «наиболее тяжеловесным», подчеркивая, что Гладкову предстоят еще собственные выборы, а две кампании одному человеку совмещать не стоит.
От Белгородской области в региональную группу точно войдет Полуянова (она подала заявку на праймериз). Правда, она, по словам близкого к облправительству источника, претендует просто на прохождение в Госдуму, а не на роль «паровоза» в региональной группе. Полуянова с 2006 по 2011 г. руководила региональным отделением «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР), когда за работу МГЕР отвечал нынешний секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Собеседник, близкий к администрации президента, отмечает, что Белгородскую область, несмотря на смену губернатора, можно считать «электоральным султанатом» – избирательная машина в регионе даст нужный результат при любом лидере списка. При этом выдвижение Савченко в Госдуму, полагает он, дало бы как раз не самый корректный результат, поскольку возникла бы потенциальная конкуренция с врио Гладковым на уровне аппарата.
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина