Депутатам придется отчитываться об управлении коммерческими организациями

Собеседник в Госдуме допускает, что появление этих норм связано с желанием укрепить практику направления представителей парламента в хозяйственные общества, для чего и нужны инструменты контроля. Председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сказала «Ведомостям», что данный порядок предлагается в соответствии с нормами законодательства, а сколько депутатов попадет под его действие, она сказать затруднилась. Таких депутатов сейчас не очень много, среди них, к примеру, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, который 30 ноября 2020 г. был включен распоряжением Белого дома в совет директоров «Почты России».