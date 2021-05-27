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Депутатам придется отчитываться об управлении коммерческими организациями

Поправки подготовил комитет по регламенту Госдумы
Максим Иванов
Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова  /Владимир Федоренко / РИА Новости

Комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил ввести специальный порядок уведомления депутатами руководства нижней палаты «об участии на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией», которое происходит на основании акта президента или правительства России.

Это следует из проекта постановления, внесенного 26 мая комитетом в Госдуму. Согласно предложению комитета депутаты должны будут направлять уведомление председателю Госдумы в письменном виде, указывая в нем весь объем данных, который может потребоваться, чтобы установить законность причастности парламентария к деятельности коммерческой организации. О любых изменениях, касающихся коммерческой организации и своего участия в ее работе, депутат также должен будет уведомлять председателя Госдумы.

Собеседник в Госдуме допускает, что появление этих норм связано с желанием укрепить практику направления представителей парламента в хозяйственные общества, для чего и нужны инструменты контроля. Председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сказала «Ведомостям», что данный порядок предлагается в соответствии с нормами законодательства, а сколько депутатов попадет под его действие, она сказать затруднилась. Таких депутатов сейчас не очень много, среди них, к примеру, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, который 30 ноября 2020 г. был включен распоряжением Белого дома в совет директоров «Почты России».

По закону о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации (СФ) любой парламентарий действительно не может «входить в состав таких органов управления коммерческой организации, пребывание в которых невозможно без специального личного волеизъявления <...> за исключением участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта президента или правительства» с уведомлением соответствующей палаты. Иных требований закон не содержит.

По мнению старшего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Константина Добрынина, аппаратные телодвижения депутатов при изменении требований к самим себе говорят о том, что они спешно приводят регламент Госдумы в соответствие с поправкой в закон о статусе депутата, который упразднил «очевидный и обоснованный запрет» на участие парламентариев в деятельности по управлению коммерческой организацией.

В СФ специальный порядок для уведомления верхней палаты не принимался, сказал «Ведомостям» председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко: «У нас регламент и закон о статусе и так соответствуют антикоррупционному законодательству».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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