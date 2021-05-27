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Под санкциями могут оказаться системообразующие предприятия Белоруссии

США и ЕС будут вводить их согласованно
Глеб Мишутин
После введения новых санкций Александр Лукашенко может попросить помощь России /TUT.BY / AFP

После инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и задержания бывшего главреда телеграм-канала NЕХТА Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софии Сапеги, против Белоруссии могут быть введены новые санкции.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ЕС, европейские лидеры согласовали введение против Белоруссии секторальных санкций. Под этими новыми ограничениями могут оказаться целые секторы экономики и крупные государственные предприятия – например, ведущий производитель калийных удобрений в мире «Беларуськалий». Экспорт калийных удобрений из Белоруссии, по данным Белстата, составил в 2019 г. $2,41 млрд, в том числе в страны ЕС – около $200 млн (8,3%). Основными покупателями этих удобрений, по данным Белстата, в 2020 г. были Бразилия, Индия и Китай (47% из $2,41 млрд).

Очередной пакет санкций против Минска 25 мая также анонсировал президент США Джо Байден. Эти планы подтвердила и пресс-секретарь президента Джен Псаки, заявив, что администрация Байдена работает над этим в сотрудничестве с ЕС. Лукашенко, в свою очередь, пригласил американского лидера в Минск, где он мог бы «обсудить Белоруссию» с президентом России Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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