Под санкциями могут оказаться системообразующие предприятия Белоруссии

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ЕС, европейские лидеры согласовали введение против Белоруссии секторальных санкций. Под этими новыми ограничениями могут оказаться целые секторы экономики и крупные государственные предприятия – например, ведущий производитель калийных удобрений в мире «Беларуськалий». Экспорт калийных удобрений из Белоруссии, по данным Белстата, составил в 2019 г. $2,41 млрд, в том числе в страны ЕС – около $200 млн (8,3%). Основными покупателями этих удобрений, по данным Белстата, в 2020 г. были Бразилия, Индия и Китай (47% из $2,41 млрд).