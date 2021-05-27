Под санкциями могут оказаться системообразующие предприятия Белоруссии

Под санкциями могут оказаться системообразующие предприятия БелоруссииСША и ЕС будут вводить их согласованно
После инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и задержания бывшего главреда телеграм-канала NЕХТА Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софии Сапеги, против Белоруссии могут быть введены новые санкции.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ЕС, европейские лидеры согласовали введение против Белоруссии секторальных санкций. Под этими новыми ограничениями могут оказаться целые секторы экономики и крупные государственные предприятия – например, ведущий производитель калийных удобрений в мире «Беларуськалий». Экспорт калийных удобрений из Белоруссии, по данным Белстата, составил в 2019 г. $2,41 млрд, в том числе в страны ЕС – около $200 млн (8,3%). Основными покупателями этих удобрений, по данным Белстата, в 2020 г. были Бразилия, Индия и Китай (47% из $2,41 млрд).
Очередной пакет санкций против Минска 25 мая также анонсировал президент США Джо Байден. Эти планы подтвердила и пресс-секретарь президента Джен Псаки, заявив, что администрация Байдена работает над этим в сотрудничестве с ЕС. Лукашенко, в свою очередь, пригласил американского лидера в Минск, где он мог бы «обсудить Белоруссию» с президентом России Владимиром Путиным.