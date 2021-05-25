Евросоюз может остановить любое авиасообщение с Белоруссией

Евросоюз может остановить любое авиасообщение с БелоруссиейРяд стран уже запретили самолетам «Белавиа» садиться на своей территории
Острая реакция запада
Евросоюз может запретить европейским авиакомпаниям летать в Белоруссию, а самолетам национального перевозчика «Белавиа» – садиться на территории ЕС. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщают Financial Times (FT) и Bloomberg.
Как сообщили источники FT, сейчас в ЕС обсуждаются такие меры, как запрет на посадку самолетов «Белавиа» в аэропортах ЕС, объявление воздушного пространства Белоруссии небезопасным, расширение запретов на путешествия для отдельных лиц и заморозка их активов, хотя такие меры уже и так введены против десятков белорусских чиновников из-за нарушений прав человека. Запрет на полеты «Белавиа» уже введен в Великобритании, пишет агентство France Press. Президент Украины Владимир Зеленский тоже поручил кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, сообщила его пресс-служба.
Европарламент призвал прекратить авиасообщение с Белоруссией после инцидента 23 мая с посаженным в Минске самолетом компании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. В самолете находился бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала НЕХТА Роман Протасевич, задержанный правоохранителями. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Европейской народной партии, крупнейшей фракции в Европарламенте, евродепутаты потребовали запретить не только рейсы в и из Белоруссии, но и полеты европейских компаний над территорией страны. Прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Белоруссии, уже запретили в Литве.
Такая жесткая реакция ЕС вполне естественна, замечает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Между Брюсселем и Минском и так существовал конфликт, а инцидент с самолетом Ryаnair только усугубил его. Теперь к действиям белорусского руководства будут относиться как к представляющим угрозу международной безопасности, считает эксперт.
К международному расследованию инцидента призвал верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В своем заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы, он призвал немедленно освободить Протасевича. Дипломат также отметил, что ситуацию обсудят на заседании Европейского совета (орган, включающий глав государств и правительств ЕС) вечером 24 мая. Темой встречи станут и возможные санкции против белорусских ответственных лиц, на момент сдачи номера информации об итогах встречи не было. Произошедшим с самолетом Ryanair заинтересовались и в НАТО. По сообщению ТАСС, 25 мая послы стран НАТО проведут совещание по этому вопросу. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг также призвал к международному расследованию «опасного» инцидента.
C осуждением мер, принятых белорусскими властями, выступила и сама авиакомпания Ryanair. На странице ее пресс-службы в Twitter было опубликовано заявление, в котором действия Минска были признаны незаконными и охарактеризованы как «авиационное пиратство». По сообщению пресс-службы, сейчас Ryanair активно сотрудничает с НАТО и спецслужбами ЕС. От более подробных комментариев, значится в документе, авиакомпания отказывается из соображений безопасности. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил 24 мая, что ни одна западная страна не запрашивала расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета.
Россия не оставит в беде
На стороне Белоруссии выступила Россия. В интервью газете «Аргументы и факты» 24 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «не оставит Минск в беде». Также Лавров выразил озабоченность призывами бывшего кандидата в президенты Белоруссии и лидера оппозиции Светланы Тихановской к активизации протестов в августе – сентябре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 24 мая отказался комментировать сам инцидент. На вопрос о причастности к произошедшему российских спецслужб Песков заявил: «Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией – кто там находился, что...» Тихановская также заявила, что российские дипломаты в Минске отказались посещать задержанную вместе с Протасевичем его подругу гражданку России Софью Сапегу, однако источник в МИД России назвал это ложью. 24 мая «Коммерсантъ» сообщил, что 28 мая президент России Владимир Путин может принять президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи. Ситуация вокруг инцидента 23 мая, очевидно, станет одной из тем переговоров, считает источник «Ведомостей», близкий к правительству России. По мнению МИД России, белорусские власти действовали в ситуации с самолетом Ryanаir в соответствии с международными нормами.
Варианты санкций
По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, возможны три варианта развития событий. Либо санкций не последует вовсе, либо они, как и ранее, будут иметь персональный характер, либо же Запад введет серьезные ограничения против белорусских компаний. Так, отмечает Тимофеев, 10 самых крупных белорусских компаний уже находятся под американскими санкциями, в их числе такие ключевые предприятия, как «Белнефтехим», «Нафтан», «Белшина», «Гродно азот» и «Гродно химволокно». Правда, пока еще действует выданная госдепом «генеральная лицензия» – фактически отсрочка исполнения, позволяющая проводить транзакции с этими компаниями. Однако эта лицензия продлена лишь до начала июня. Ее окончание нанесет серьезный ущерб белорусской экономике, поясняет эксперт. В ЕС же давно обсуждают введение секторальных санкций против Белоруссии. «Этот инцидент [с самолетом Ryаnair] – триггер для более решительных мер. О секторальных санкциях говорили и раньше. Ружье на стене висит, вопрос – когда оно выстрелит», – поясняет Тимофеев.
Влияние на авиаперевозки
По оценкам источника «Ведомостей» на рынке авиаперевозок, сама Белоруссия от запрета пролетать над ее территорией потеряет немного. «Доходы госкомпании «Белаэронавигация» (осуществляет аэронавигационное обслуживание и получает от иностранных авиакомпаний плату за возможность пролетать в воздушном пространстве страны) гораздо меньше, чем даже у российских коллег из Госкорпорации по ОрВД. Они соотносятся примерно так же, как экономики России и Белоруссии», – говорит собеседник «Ведомостей». Белорусский ВВП составляет примерно 4% российского. А выручка ОрВД в доковидном 2019 году составила 117,5 млрд руб., отчитывался ранее ФГУП. Таким образом, доходы «Белаэронавигации» за 2019 г. могли составить примерно 5 млрд руб. Пресс-служба «Белаэронавигации» не ответила на запрос «Ведомостей». В Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ (ОрВД) комментировать инцидент не стали.
Гораздо сильнее финансово пострадают сами авиакомпании, которым придется выбирать более длинные маршруты в облет Белоруссии, продолжает собеседник «Ведомостей». При этом он сомневается, что международные органы в итоге введут такой запрет: «Не думаю, что ICAO будет запрещать полеты над Белоруссией. Ведь это нанесет удар по европейским авиакомпаниям, которые летят транзитом. А в текущей ситуации пандемии такие политические решения никому не нужны. Закрытие воздушного пространства вряд ли состоится».
Федор Борисов из Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ согласен с этим мнением: «Надеюсь, что самые крайние меры – запрет на пролет над Белоруссией – приняты не будут. Потому что европейские перевозчики из-за этого потеряют существенные деньги. Решение будет приниматься осторожно». Борисов добавляет, что и российские авиакомпании, которые летают в Грецию, Южную Европу, Румынию, Болгарию через Белоруссию, могут увеличить расходы из-за потенциального запрета: «А вот нынешняя модель бизнеса «Белавиа» может полностью закончиться, если им запретят полеты в аэропорты Европы».
Дополнение
Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Европейские лидеры потребовали у Белоруссии немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, у ИКАО — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.