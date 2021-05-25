Евросоюз может остановить любое авиасообщение с Белоруссией

На стороне Белоруссии выступила Россия. В интервью газете «Аргументы и факты» 24 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «не оставит Минск в беде». Также Лавров выразил озабоченность призывами бывшего кандидата в президенты Белоруссии и лидера оппозиции Светланы Тихановской к активизации протестов в августе – сентябре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 24 мая отказался комментировать сам инцидент. На вопрос о причастности к произошедшему российских спецслужб Песков заявил: «Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией – кто там находился, что...» Тихановская также заявила, что российские дипломаты в Минске отказались посещать задержанную вместе с Протасевичем его подругу гражданку России Софью Сапегу, однако источник в МИД России назвал это ложью. 24 мая «Коммерсантъ» сообщил, что 28 мая президент России Владимир Путин может принять президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи. Ситуация вокруг инцидента 23 мая, очевидно, станет одной из тем переговоров, считает источник «Ведомостей», близкий к правительству России. По мнению МИД России, белорусские власти действовали в ситуации с самолетом Ryanаir в соответствии с международными нормами.