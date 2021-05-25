ЕС запретит белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз
Саммит лидеров стран Евросоюза в понедельник вечером принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты на территории Евросоюза и обслуживаться в аэропортах стран ЕС после инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске, следует из сообщения на сайте Евросовета.
Саммит также призвал авиакомпании Европы избегать полетов над Белоруссией.
«Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Белоруссии. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть им доступ в аэропорты государств ЕС», — говорится в заявлении.
Среди других заявлений лидеров ЕС — немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.
Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Европейские лидеры потребовали у Белоруссии немедленно освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу, у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.