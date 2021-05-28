Власти обсуждают две основные кандидатуры на пост председателя заксобрания Санкт-Петербурга

При Макарове в Петербурге была сформирована жесткая вертикаль, в которую входили городское руководство «Единой России», региональные и связанные с ними местные депутаты, рассказывал «Ведомостям» глава одного из муниципалитетов города. Макаров не хочет покидать пост спикера заксобрания и уходить на новую работу – в Госдуму, отмечают все собеседники «Ведомостей». Еще 26 марта он говорил, что этот вопрос не решен, но он готов «следовать любому приказу партии»: а уже 27 апреля Макаров в сопровождении секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака подал заявку на праймериз для участия в выборах в Госдуму. Он подал и заявку на праймериз для участия в выборах в заксобрание, но по просьбе АП заявку отозвал, говорит собеседник, близкий к Старой площади.