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Власти обсуждают две основные кандидатуры на пост председателя заксобрания Санкт-Петербурга

Уход Вячеслава Макарова дает возможность губернатору Александру Беглову предложить своего человека
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Вячеславу Макарову придется уступить свое место в заксобрании /Александр Демьянчук / ТАСС

Администрация президента (АП) и «Единая Россия» обсуждают две наиболее вероятные кандидатуры на замену спикеру заксобрания Петербурга единороссу Вячеславу Макарову. С 2011 г. он руководит городским парламентом, с 2012 г. – региональным отделением партии. Выборы городского заксобрания, а затем и его председателя пройдут в сентябре этого года, как и выборы в Госдуму. Если единороссы получат большинство мандатов в городском парламенте, то на пост спикера могут претендовать член Совета Федерации от заксобрания Петербурга Андрей Кутепов и вице-губернатор по вопросам ЖКХ Николай Бондаренко, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к АП, один собеседник в «Единой России» и один – близкий к региональному отделению партии.

При Макарове в Петербурге была сформирована жесткая вертикаль, в которую входили городское руководство «Единой России», региональные и связанные с ними местные депутаты, рассказывал «Ведомостям» глава одного из муниципалитетов города. Макаров не хочет покидать пост спикера заксобрания и уходить на новую работу – в Госдуму, отмечают все собеседники «Ведомостей». Еще 26 марта он говорил, что этот вопрос не решен, но он готов «следовать любому приказу партии»: а уже 27 апреля Макаров в сопровождении секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака подал заявку на праймериз для участия в выборах в Госдуму. Он подал и заявку на праймериз для участия в выборах в заксобрание, но по просьбе АП заявку отозвал, говорит собеседник, близкий к Старой площади.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных