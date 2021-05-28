Власти обсуждают две основные кандидатуры на пост председателя заксобрания Санкт-Петербурга

Власти обсуждают две основные кандидатуры на пост председателя заксобрания Санкт-ПетербургаУход Вячеслава Макарова дает возможность губернатору Александру Беглову предложить своего человека
Администрация президента (АП) и «Единая Россия» обсуждают две наиболее вероятные кандидатуры на замену спикеру заксобрания Петербурга единороссу Вячеславу Макарову. С 2011 г. он руководит городским парламентом, с 2012 г. – региональным отделением партии. Выборы городского заксобрания, а затем и его председателя пройдут в сентябре этого года, как и выборы в Госдуму. Если единороссы получат большинство мандатов в городском парламенте, то на пост спикера могут претендовать член Совета Федерации от заксобрания Петербурга Андрей Кутепов и вице-губернатор по вопросам ЖКХ Николай Бондаренко, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к АП, один собеседник в «Единой России» и один – близкий к региональному отделению партии.
При Макарове в Петербурге была сформирована жесткая вертикаль, в которую входили городское руководство «Единой России», региональные и связанные с ними местные депутаты, рассказывал «Ведомостям» глава одного из муниципалитетов города. Макаров не хочет покидать пост спикера заксобрания и уходить на новую работу – в Госдуму, отмечают все собеседники «Ведомостей». Еще 26 марта он говорил, что этот вопрос не решен, но он готов «следовать любому приказу партии»: а уже 27 апреля Макаров в сопровождении секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака подал заявку на праймериз для участия в выборах в Госдуму. Он подал и заявку на праймериз для участия в выборах в заксобрание, но по просьбе АП заявку отозвал, говорит собеседник, близкий к Старой площади.