Праймериз «Единой России» не воспользовалась почти половина сенаторов от заксобраний

14 из 36 действующих сенаторов-единороссов от заксобраний не пошли на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты региональных парламентов, подсчитали «Ведомости». По закону сенатором от заксобрания может стать тот, кто избрался в региональный парламент, а статусные единороссы проигнорировали процедуру предварительного отбора кандидатов «Единой России». Среди них – первый вице-спикер Совета Федерации (СФ) и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (Псковская обл.), один из основателей МЧС, вице-спикер Юрий Воробьев (Вологодская обл.), Сулейман Керимов (Дагестан), семье которого, как писал Forbes, принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», а также глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко (Кировская обл.).