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Праймериз «Единой России» не воспользовалась почти половина сенаторов от заксобраний

Среди них – Юрий Воробьев, Вячеслав Тимченко и Валерий Рязанский
Елена Мухаметшина
Опытные сенаторы, как Юрий Воробьев, могут позволить себе уже и не участвовать в праймериз /Алексей Никольский / РИА Новости

14 из 36 действующих сенаторов-единороссов от заксобраний не пошли на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты региональных парламентов, подсчитали «Ведомости». По закону сенатором от заксобрания может стать тот, кто избрался в региональный парламент, а статусные единороссы проигнорировали процедуру предварительного отбора кандидатов «Единой России». Среди них – первый вице-спикер Совета Федерации (СФ) и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (Псковская обл.), один из основателей МЧС, вице-спикер Юрий Воробьев (Вологодская обл.), Сулейман Керимов (Дагестан), семье которого, как писал Forbes, принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», а также глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко (Кировская обл.).

Рано говорить, кто из сенаторов точно покинет СФ, поскольку все предвыборные списки будут корректироваться до 19 июня, когда состоится съезд по выдвижению кандидатов в Госдуму, отмечает собеседник в «Единой России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных