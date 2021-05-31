Праймериз «Единой России» не воспользовалась почти половина сенаторов от заксобраний

Праймериз «Единой России» не воспользовалась почти половина сенаторов от заксобранийСреди них – Юрий Воробьев, Вячеслав Тимченко и Валерий Рязанский
14 из 36 действующих сенаторов-единороссов от заксобраний не пошли на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты региональных парламентов, подсчитали «Ведомости». По закону сенатором от заксобрания может стать тот, кто избрался в региональный парламент, а статусные единороссы проигнорировали процедуру предварительного отбора кандидатов «Единой России». Среди них – первый вице-спикер Совета Федерации (СФ) и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (Псковская обл.), один из основателей МЧС, вице-спикер Юрий Воробьев (Вологодская обл.), Сулейман Керимов (Дагестан), семье которого, как писал Forbes, принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», а также глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко (Кировская обл.).
Рано говорить, кто из сенаторов точно покинет СФ, поскольку все предвыборные списки будут корректироваться до 19 июня, когда состоится съезд по выдвижению кандидатов в Госдуму, отмечает собеседник в «Единой России».