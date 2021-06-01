Гражданку России Софью Сапегу вряд ли освободят в Белоруссии до суда

Гражданку России Софью Сапегу вряд ли освободят в Белоруссии до судаНо ее экстрадиция в Россию в принципе не исключается
Гражданку России Софью Сапегу, подругу задержанного 23 мая главного редактора оппозиционного Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, оставили в белорусском СИЗО. Такое решение 31 мая принял на закрытом заседании Минский городской суд. Обвинение ей, возможно, предъявят 1 июня, сообщил адвокат Александр Филанович. По его словам, Сапега чувствует себя нормально
Белорусская сторона не исключает возможности передачи Сапеги российским властям. Как заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, президент Александр Лукашенко может помиловать Сапегу или передать ее России для отбывания наказания. Но суд, по словам министра, скорее всего, состоится в Белоруссии. После задержания гостелеканал СТВ показал видео, в котором Сапега говорит, что была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные силовиков.