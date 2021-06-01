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Гражданку России Софью Сапегу вряд ли освободят в Белоруссии до суда

Но ее экстрадиция в Россию в принципе не исключается
Глеб Мишутин
Zuma / ТАСС

Гражданку России Софью Сапегу, подругу задержанного 23 мая главного редактора оппозиционного Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, оставили в белорусском СИЗО. Такое решение 31 мая принял на закрытом заседании Минский городской суд. Обвинение ей, возможно, предъявят 1 июня, сообщил адвокат Александр Филанович. По его словам, Сапега чувствует себя нормально

Белорусская сторона не исключает возможности передачи Сапеги российским властям. Как заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, президент Александр Лукашенко может помиловать Сапегу или передать ее России для отбывания наказания. Но суд, по словам министра, скорее всего, состоится в Белоруссии. После задержания гостелеканал СТВ показал видео, в котором Сапега говорит, что была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные силовиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных