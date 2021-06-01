Гражданку России Софью Сапегу вряд ли освободят в Белоруссии до суда

Белорусская сторона не исключает возможности передачи Сапеги российским властям. Как заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, президент Александр Лукашенко может помиловать Сапегу или передать ее России для отбывания наказания. Но суд, по словам министра, скорее всего, состоится в Белоруссии. После задержания гостелеканал СТВ показал видео, в котором Сапега говорит, что была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные силовиков.