Александр Лукашенко лично рассказал Владимиру Путину, что случилось с самолетом

В открытой части встречи 28 мая Путин заявил, что он договаривался о встрече с Лукашенко еще «до очередного витка всплеска эмоций». На следующий день после инцидента с самолетом, 24 мая, саммит ЕС порекомендовал европейским авиакомпаниям не летать над территорией Белоруссии, а белорусским авиакомпаниям закрыли полеты через воздушное пространство ЕС, позже примеру европейцев последовала Украина.