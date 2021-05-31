Александр Лукашенко лично рассказал Владимиру Путину, что случилось с самолетом

Александр Лукашенко лично рассказал Владимиру Путину, что случилось с самолетомПрезиденты России и Белоруссии считают реакцию на его посадку и арест экс-главреда NEXTA «всплеском эмоций»
В Сочи 28–29 мая впервые после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. 23 мая борт, летевший из Афин в Вильнюс, был посажен в Минске при сопровождении истребителя МиГ-29 ВВС Белоруссии. Находящийся на борту бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега были задержаны.
В открытой части встречи 28 мая Путин заявил, что он договаривался о встрече с Лукашенко еще «до очередного витка всплеска эмоций». На следующий день после инцидента с самолетом, 24 мая, саммит ЕС порекомендовал европейским авиакомпаниям не летать над территорией Белоруссии, а белорусским авиакомпаниям закрыли полеты через воздушное пространство ЕС, позже примеру европейцев последовала Украина.