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Александр Лукашенко лично рассказал Владимиру Путину, что случилось с самолетом

Президенты России и Белоруссии считают реакцию на его посадку и арест экс-главреда NEXTA «всплеском эмоций»
Глеб Мишутин
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко откроет новые горизонты самолетам «Белавиа» /Сергей Ильин / РИА Новости

В Сочи 28–29 мая впервые после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. 23 мая борт, летевший из Афин в Вильнюс, был посажен в Минске при сопровождении истребителя МиГ-29 ВВС Белоруссии. Находящийся на борту бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега были задержаны.

В открытой части встречи 28 мая Путин заявил, что он договаривался о встрече с Лукашенко еще «до очередного витка всплеска эмоций». На следующий день после инцидента с самолетом, 24 мая, саммит ЕС порекомендовал европейским авиакомпаниям не летать над территорией Белоруссии, а белорусским авиакомпаниям закрыли полеты через воздушное пространство ЕС, позже примеру европейцев последовала Украина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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