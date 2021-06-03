По итогам праймериз обновится две трети кандидатов-одномандатников «Единой России»

На праймериз некоторые кандидаты выставлялись и по списку, и по округу, получат они такую же возможность и во время выдвижения на «настоящие» выборы в Госдуму. К примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин выиграл праймериз и по списку, и по округу. Ранее два собеседника «Ведомостей» в «Единой России» говорили, что Володин возглавит региональную группу в Саратовской области, сам Володин говорил о желании участвовать в выборах по округу. Схожая ситуация с вице-спикером Ириной Яровой, которая выиграла праймериз и по списку, и по округу в Камчатском крае. В округе в Коми победила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова из окружения спикера нижней палаты Вячеслава Володина, хотя в 2016 г. она избиралась по списку. Сейчас в праймериз по списку она уступила предпринимателю Руслану Магомедову, который занимается недвижимостью и, судя по декларациям, в 2020 г. получил самый большой доход среди депутатов региона – 350 млн руб.