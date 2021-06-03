По итогам праймериз обновится две трети кандидатов-одномандатников «Единой России»Руководство партии доложило Владимиру Путину о высокой конкуренции и явке на предварительное голосование
Президент Владимир Путин 2 июня пообщался по видеосвязи с руководством «Единой России» по итогам праймериз по отбору кандидатов в депутаты в Госдуму. В праймериз, как доложил главе государства председатель партии, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, приняло участие почти 12 млн избирателей, т. е. более 10% от общего числа избирателей в стране, а конкурс – 13 человек на место. Возглавить партийный список Путину он не предложил (о том, что его лидерство в списке обсуждается Кремлем, «Ведомости» писали 19 апреля), но пригласил президента на предвыборный съезд 19 июня.
По уставу партии именно съезд решает, кого она выдвинет в депутаты Госдумы – как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. К примеру, кандидатами могут оказаться даже те, кто не участвовал в праймериз. Однако, судя по итогам праймериз, в итоге у «Единой России» может поменяться до двух третей (около 140) кандидатов по одномандатным округам по сравнению с выборами в Госдуму 2016 г.
62 269 голосов
набрал спикер Госдумы Вячеслав Володин на праймериз в Саратовском округе. В 2016 г. на выборах в Госдуму более чем на 100 избирательных участках в Саратовской области, где список партии возглавлял Володин, процент голосов за «Единую Россию» был 62,2%
На праймериз некоторые кандидаты выставлялись и по списку, и по округу, получат они такую же возможность и во время выдвижения на «настоящие» выборы в Госдуму. К примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин выиграл праймериз и по списку, и по округу. Ранее два собеседника «Ведомостей» в «Единой России» говорили, что Володин возглавит региональную группу в Саратовской области, сам Володин говорил о желании участвовать в выборах по округу. Схожая ситуация с вице-спикером Ириной Яровой, которая выиграла праймериз и по списку, и по округу в Камчатском крае. В округе в Коми победила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова из окружения спикера нижней палаты Вячеслава Володина, хотя в 2016 г. она избиралась по списку. Сейчас в праймериз по списку она уступила предпринимателю Руслану Магомедову, который занимается недвижимостью и, судя по декларациям, в 2020 г. получил самый большой доход среди депутатов региона – 350 млн руб.
Некоторые действующие депутаты сменят регион и способ избрания. В Хакасском округе (Хакасию возглавляет коммунист Валентин Коновалов) праймериз выиграл действующий депутат Госдумы Сергей Сокол из окружения главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в 2016 г. баллотировавшийся в Госдуму по списку. Близкие к администрации президента собеседники «Ведомостей» называли его кандидатом на пост губернатора Иркутской области. Среди проигравших депутатов-одномандатников оказался бывший председатель Моссовета и депутат Госдумы II–VII созывов Николай Гончар, а также зампред комитета Госдумы по федеративному устройству Ирина Гусева из Волгоградской области.
«Списки кандидатов формируются для решения федеральных фоновых задач, без обязательной привязки к региональной составляющей», – считает политолог Александр Немцев. Политолог Константин Калачев отмечает, что изначально задумывалось серьезное обновление депутатской команды и механизм праймериз тут «очень пригодился», поэтому выдвинулось большое количество представителей новых и понятных для нынешнего руководства администрации президента сфер – к примеру, волонтеры, представители движения «Мы вместе» и победители конкурса «Лидеры России». В этом смысле такие политики, как Гусева, которая может играть в свои игры на уровне региона, – люди навылет, считает он, и мобилизационные проекты работали не на них.
С 2016 г. сменились люди, которые отвечают за выборы в администрации президента, а также руководство «Единой России», говорит политолог Александр Кынев: «В таких условиях очень немногие депутаты смогли устроить всех игроков, а устроить нужно всех. Или нужно иметь мощную поддержку и высокий рейтинг, а таких депутатов у нас единицы».