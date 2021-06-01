Праймериз «Единой России» прошли при рекордной явке

Проверить достоверность результатов праймериз и число проголосовавших избирателей невозможно, считает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «К нам поступали сообщения о регистрации бюджетников на сайте праймериз через «Госуслуги». Представители партии к тому же говорили, что в ходе голосования не было никаких сбоев, – но я лично заходил на сайт голосования 24 мая в 13.00, где висело сообщение, что по техническим причинам сервис временно недоступен». Кроме того, внутренняя система голосования партии непрозрачна для внешнего наблюдения, считает эксперт: «Для проверки достоверности числа избирателей и того, что они действительно проголосовали, как минимум нужно иметь специальный файл со всеми транзакциями системы, к достоверности которого не будет вопросов, а также уверенность, что за избирателей никто не голосовал, – такие данные партия пока не предоставляет».