Праймериз «Единой России» прошли при рекордной явке

Праймериз «Единой России» прошли при рекордной явкеКандидаты же обменялись взаимными обвинениями в использовании административного ресурса
Многие депутаты «Единой России», которых партия планировала выставить кандидатами в Госдуму, победили на праймериз партии. Проиграли же те, кто не поддерживался партией и региональными администрациями и кому давно искали замену. Правда, такая картина сложилась пока только в тех регионах, где было электронное голосование, – к вечеру понедельника результаты праймериз по обычным участкам так и не были опубликованы.
Победители и проигравшие
Больше всего депутатский корпус от «Единой России» может обновиться в Москве. По итогам голосования в первой десятке по списку кроме действующих депутатов Петра Толстого, Виктора Селиверстова и Анатолия Выборного оказались, к примеру, главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко (она заняла 1-е место), замминистра обороны Андрей Картаполов и актер Владимир Машков. Эти кандидаты получили на праймериз от 270 000 до 360 000 голосов. Куда скромнее – иногда на порядок – выглядят результаты кандидатов по округам. А в ЦАО многолетний депутат Госдумы Николай Гончар проиграл праймериз муниципальному депутату Карену Аперяну. Ранее собеседники, близкие к мэрии, говорили, что Гончар не пойдет на выборы, а кандидатом от власти в ЦАО называли координатора поискового отряда «Лиза алерт» Олега Леонова.
В Санкт-Петербурге 1-е место по списку на праймериз занял спикер заксобрания Вячеслав Макаров, который не хотел идти на думские выборы, говорили собеседники «Ведомостей» в партии. А проиграл праймериз депутат Госдумы Сергей Вострецов, которого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак называл «профнепригодным».
В Новосибирской области в Иктимском округе праймериз неожиданно проиграл член генсовета партии Александр Борматов, а 1-е место занял физик Дмитрий Старостенко. В Челябинской области на праймериз только 4-е место по списку занял депутат Дмитрий Вяткин, известный запретительными законопроектами: об ужесточении правил проведения митингов, наказании за распространение фейков и публикаций, в которых выражается неуважение к органам власти.
В ходе праймериз есть проигравшие действующие депутаты, среди которых и тяжеловесы, и победившие новые лица, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Из трендов наиболее заметен и важен для выборов успех социально одобряемых сегодня кандидатов, представляющих сферу здравоохранения, что неудивительно на фоне и пандемии, и устойчивого социологического запроса на качество здравоохранения в целом».
Не обошлись праймериз и без скандалов. Несколько высокопоставленных единороссов обвинили своих коллег в использовании административного ресурса. Полпред Госдумы в Конституционном суде депутат Марина Беспалова, участвовавшая в праймериз в Ульяновской области, заявила, что не согласна с их результатами. По ее словам, в последние дни были опубликованы материалы об административном давлении и если они верны, то праймериз в области могли быть сфальсифицированы. Схожая ситуация и в Краснодарском крае, где на прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал, что в Сочи готовится массовая фальсификация итогов голосования при помощи админресурса.
Явка пошла на рекорд
Всего в итоге на праймериз проголосовали почти 12 млн россиян, из них более 6 млн онлайн через портал «Госуслуги». То есть в праймериз приняли участие почти 42% избирателей от числа тех, кто в целом отдал голоса за «Единую Россию» на выборах в Госдуму в 2016 г., – всего тогда за партию проголосовали 28,5 млн избирателей. Праймериз проходили с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Окончательные списки кандидатов будут утверждены на съезде партии 19 июня.
Высокая явка на предварительном голосовании «Единой России» имеет большое значение для избирательной кампании партии, мобилизации потенциального партийного электората, считает Бадовский. Праймериз показывают объем электорального ядра партии, простого удвоения которого на выборах в сентябре уже достаточно, чтобы претендовать на приближение к 50% голосов по списку, также это позволяет рассчитывать на победу в большинстве одномандатных округов, полагает он. «В любом случае в праймериз единороссов участвует больше избирателей, чем голосует на основных выборах за любую из других политических партий, поэтому цифра участия в прошедших праймериз должна восприниматься как весьма серьезная», – добавляет эксперт.
В «Ростелекоме», отвечающем за портал «Госуслуги», переадресовали вопросы «Ведомостей» об электронном голосовании в партию. Система «Госуслуги» – единственный ресурс, который позволяет достоверно определить личность пользователя в нашей стране, именно поэтому она применялась на праймериз, рассказал «Ведомостям» руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев. Сайт праймериз запрашивает только те персональные данные, которые нужны для обеспечения легитимности голосования, вроде паспортных данных, «Госуслуги» же работают по-другому – там предоставляются только те данные, на передачу которых дано согласие, говорит Сатеев. В предварительном голосовании несколько уровней доступа для разных администраторов, каждый видит только ту часть, которая необходима для его работы, выгрузка же данных исключена, а персональные данные хранятся в аттестованной информсистеме «Вся Россия», требования к защите которой соответствуют всем стандартам, объясняет он.
Проверить достоверность результатов праймериз и число проголосовавших избирателей невозможно, считает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «К нам поступали сообщения о регистрации бюджетников на сайте праймериз через «Госуслуги». Представители партии к тому же говорили, что в ходе голосования не было никаких сбоев, – но я лично заходил на сайт голосования 24 мая в 13.00, где висело сообщение, что по техническим причинам сервис временно недоступен». Кроме того, внутренняя система голосования партии непрозрачна для внешнего наблюдения, считает эксперт: «Для проверки достоверности числа избирателей и того, что они действительно проголосовали, как минимум нужно иметь специальный файл со всеми транзакциями системы, к достоверности которого не будет вопросов, а также уверенность, что за избирателей никто не голосовал, – такие данные партия пока не предоставляет».