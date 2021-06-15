Обязательную вакцинацию для учителей и врачей откладывают до выборов

Сейчас идет окончательное согласование позиции по законопроекту между руководством Госдумы, профильным комитетом и правительством, которое внесло поправки в нижнюю палату парламента, говорит Куринный и подтверждает еще один собеседник в Госдуме. Член комитета по охране здоровья от «Справедливой России» Федот Тумусов сказал «Ведомостям», что законопроект перенесут на осень, если не получится договориться по «оптимальной формулировке» о степени добровольности вакцинации от коронавируса. Во время обсуждения законопроекта в первом чтении 8 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно обеспечить бесплатность прививки, ее доступность и одновременно с этим «право граждан на добровольность». Он дал поручение комитету по охрану здоровья и попросил правительство «найти решение» этих вопросов.