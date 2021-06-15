Обязательную вакцинацию для учителей и врачей откладывают до выборов

Обязательную вакцинацию для учителей и врачей откладывают до выборовПринятие правительственной инициативы может достаться новому созыву Госдумы
Принятие поправок в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», которые расширят национальный календарь профилактических прививок за счет вакцинации от коронавируса, может быть перенесено на осень в связи с выборами, заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриннный (КПРФ). 15 июня перед заседанием палаты лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что законопроект снят с рассмотрения Госдумой. Включение прививки от COVID-19 в национальный календарь означает, что ежегодно будет проводиться бесплатная для граждан добровольная вакцинация за счет федерального бюджета. А обязательной она станет для тех, чьи профессии входят в специальный правительственный перечень профессий, связанных с высоким риском заражения, в частности, для медработников и учителей, писали «Ведомости» 21 мая.
Сейчас идет окончательное согласование позиции по законопроекту между руководством Госдумы, профильным комитетом и правительством, которое внесло поправки в нижнюю палату парламента, говорит Куринный и подтверждает еще один собеседник в Госдуме. Член комитета по охране здоровья от «Справедливой России» Федот Тумусов сказал «Ведомостям», что законопроект перенесут на осень, если не получится договориться по «оптимальной формулировке» о степени добровольности вакцинации от коронавируса. Во время обсуждения законопроекта в первом чтении 8 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно обеспечить бесплатность прививки, ее доступность и одновременно с этим «право граждан на добровольность». Он дал поручение комитету по охрану здоровья и попросил правительство «найти решение» этих вопросов.
Однако, по словам Куринного, правительство настаивает на том, чтобы прививки были обязательными для медиков и учителей, а это ведет к отстранению от работы в случае отказа от вакцинации. «Такие инициативы крайне негативно воспринимается значительной частью общества, особенно накануне выборов», – говорит депутат. Руководство Госдумы все еще настаивает на том, чтобы прививки были добровольными для всех, в том числе и для медиков и учителей, добавляет он.
Еще один собеседник в Госдуме отмечает, что пока консенсусной формулировки, которая отражала бы призыв Володина, прозвучавший на заседании 8 июня, подготовлено не было. Времени для того, чтобы согласовать и внести соответствующую поправку, крайне мало: заседания Госдумы пройдут 16 и 17 июня, причем 17 июня будет финальное заседания. Теоретически поправка может быть внесена депутатами «с голоса», но это крайне маловероятно, говорит еще один депутат.
Если отложить вопрос до осени, то его будет решать уже новый созыв Госдумы, отмечает Куринный, но правильней и вовсе подождать хотя бы год, пока опубликуют исследования обо всех возможных осложнениях и последствиях от вакцинации от COVID-19: «Антипрививочников мы этими аргументами не убедим, но это снизит разумные опасения граждан».
Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») не ответил на запрос «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в Минздрав и правительство России.