Эксперты оценили инициативы Путина на съезде «Единой России»

Рост расходов на социальную сферу не означает ослабление бюджетной дисциплины, полагает главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. По ее оценке, несмотря на рост важности социальной повестки на фоне пандемии и выборов в Госдуму и восстановление цен на нефть, в правительстве и у президента есть понимание, что не стоит ослаблять бюджетную дисциплину. «С одной стороны, приоритизировать социальные выплаты, ответ на климатические риски и так далее. С другой стороны, это нужно делать в рамках тех бюджетных цифр, которые уже озвучены и запланированы. На мой взгляд, это все про перераспределение средств в рамках бюджетных планов, а не про увеличение средств», — сказала она.