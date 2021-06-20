Эксперты оценили инициативы Путина на съезде «Единой России»Кого коснутся предложения президента в сфере социальной политики и инфраструктуры
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», анонсировал ряд новых инициатив в социальной сфере и инфраструктуре. В частности, предложил ввести налоговые льготы для семей с двумя и более детьми при сделках с недвижимостью, подготовить программу капитального ремонта российских школ с акцентом на сельские школы, запустить программу по развитию системы медицинской реабилитации, а также продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года и реализовать пилотные инфраструктурные проекты в 2023–2024 годах.
В целом Путин в своем выступлении детализировал озвученные ранее тезисы в ходе послания Федеральному собранию, и некоторые из решений уже начинают реализовываться, прокомментировал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Инициативы президента — это продолжение той работы, которая связана со строительством социального государства», — соглашается председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, поддержка семей с детьми является эффективным способом борьбы с бедностью в стране.
«Цель поддержки многодетных семей в двух вещах: с одной стороны, это борьба с демографической ямой, в которой мы находимся, с другой стороны — это наиболее эффективная мера по борьбе с бедностью. Дело в том, что семьи в РФ, находящиеся за чертой прожиточного минимума, это как правило семьи с детьми. Причем чем больше детей, тем больше нагрузки возникает на работающих членов семей. Это банальная математика, многодетные семьи — это билет в бедность», — пояснил политолог.
Что предложил Путин на съезде «Единой России»
— В 2021 году запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 г., и выделить на нее не менее 100 млрд руб.;
— Подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы;
— Выделить не менее 30 млрд руб. на развитие среднего профессионального образования;
— Продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 г.;
— Выделить регионам дополнительные 50 млрд руб. на развитие и модернизацию общественного транспорта;
— Выделить регионам ещё 30 млрд руб. на ремонт автодорог;
— Выделить дополнительные 150 млрд руб. на модернизацию структур жизнеобеспечения;
— Освободить от уплаты подоходного налога семьи с двумя и более детьми при продаже жилой недвижимости, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья;
— Выделить 20 млрд руб. на очистку рек и внутренних морей России.
Выдвижение новых инициатив в социальной сфере на съезде «Единой России» закрепляет роль партии как основной опоры президента среди всех партий, сказал «Ведомостям» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Знаковые социальные инициативы, прозвучавшие именно на съезде партии, еще раз укрепили эту связку. По мнению избирателей, у нас с внешней политикой все более-менее нормально, с экономикой и социальной сферой очевидные проблемы. Логично, что президент в последнее время обращается именно к социальной тематике», — пояснил Минченко.
Вторая часть предложений Путина — в сфере инфраструктуры — также является частью тренда по улучшению качества жизни, считает Аксаков. «В первую очередь речь шла об инфраструктурных кредитах, и, соответственно, о возможности регионов с помощью этого инструмента изменить ситуацию в части благоустройства городов, с улучшением транспортной, дорожной и коммунальной инфраструктуры», — сказал он. По словам Аксакова, «любые социальные вопросы упираются в экономику, а развитие инфраструктуры — это и есть поддержка экономики».
Международная практика показывает, что инфраструктурные инвестиции являются наиболее эффективными в период сложной экономической ситуации, отмечает Абзалов. Но российские регионы в последнее время сосредоточились на здравоохранении и социальных выплатах, что сказалось на инвестициях в инфраструктуру. Инвестиции в инфраструктуру «дают дополнительные рубли в смежных областях», подчеркнул Абзалов.
Результатом реализации предложенных президентом мер должно стать изменение структуры российского бюджета, считает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Расходы на образование и здравоохранение в процентном соотношении бюджета должны существенно увеличиться», — сказал он.
Рост расходов на социальную сферу не означает ослабление бюджетной дисциплины, полагает главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. По ее оценке, несмотря на рост важности социальной повестки на фоне пандемии и выборов в Госдуму и восстановление цен на нефть, в правительстве и у президента есть понимание, что не стоит ослаблять бюджетную дисциплину. «С одной стороны, приоритизировать социальные выплаты, ответ на климатические риски и так далее. С другой стороны, это нужно делать в рамках тех бюджетных цифр, которые уже озвучены и запланированы. На мой взгляд, это все про перераспределение средств в рамках бюджетных планов, а не про увеличение средств», — сказала она.